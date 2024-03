Kit Ričards u čast Lu Rida snimio obradu "I’m Waiting for the Man"

​U čast rođendana Lua Rida, Kit Ričards je snimio obradu pjesme "I'm Waiting for the Man" koja će se naći na kompilaciji "The Power Of The Heart: A Tribute to Lou Reed".

"Za mene se Lu isticao. Bio je prava stvar. Važan za američku muziku, ali i za svu muziku. Nedostaju mi on i njegov pas", rekao je jednom prilikom Ričards.

Izlazak kompilacije "The Power Of The Heart: A Tribute to Lou Reed" očekuje se na međunarodni Dan prodavnica ploča koji se ove godine obilježava u subotu 20. aprila, prenosi "Ravno do dna".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.