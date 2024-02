Knopflerove gitare prodane su za više stotina hiljada funti

​Gitare Marka Knopflera, frontmana britanske grupe Dire Straits u srijedu su na aukciji u Christie's postigle cijenu od više stotina hiljada funti. "Glavni dobitak" prodaje, originalni Gibson Les Paul Standard iz 1959. godine postigao je cijenu od 693.000 funti zajedno s naknadama (812.841 evra). Christie's je objavio da je riječ o aukcijskom rekordu za ovaj model.

Gitaru je Knopfler svirao na turneji iz 2001. (Sailing To Philadelphia Tour) i onoj iz 2008. (Kill To Get Crimson Tour).

Slavni muzičar, danas 74-godišnjak instrument je kupio od Bobija Tenha iz Jeff Beck Group.

Na poleđini gitare, na mjestu gdje se instrument za vrijeme "svirke" trljao o vlasnikov remen, nedostaje malo laka. Ta je gitara procijenjena na 300.000 do 500.000 funti (između 400.000 i 570.000 evra). Drugi instrument, gitara na kojoj je svirao hitove "Money for Nothing" i "Brothers in Arms" prodana je za 592.200 funti (694.300 evra).

Na istom je instrumentu, kupljenom 1983. u Njujorku, Mark Knopfler svirao na koncertu Live Aida 1985. Christie'sova procjena bila je 10.000 do 15.000 funti. Crveno-bijela gitara Schecter ("Walk of Life") prodana je za 415.800 funta (487.500 evra), što je rekord za Schecter u sklopu prodaje koja je počela dva sata kasnije zbog "izuzetnog interesa" kupaca.

Ali rekordi koje su dostigle gitare Kurta Kobejna (4.7 i 6 miliona dolara) na aukcijama održanim 2022. i 2020. nisu postignuti, rekli su iz Christie'sa. Ukupno je na aukciji prodan 121 predmet - gitare i pojačala - a najmanje četvrtina zarade ide u dobrotvorne svrhe. Dio je namijenjen britanskome Crvenom krstu, prenose "24Sata".

