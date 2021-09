Ko je bio Ivan Tasovac: Bivši ministar i tvorac "najuspješnije kulturne institucije u Srbiji"

Ivan Tasovac, rođen je 1966. godine u Beogradu.

Diplomirao je i magistrirao klavir na Konzervatorijumu "Petar Iljič Čajkovski" u Moskvi, u klasi profesora Sergeja Dorenjskog.

U dvanaestoj godini debitovao je kao pijanista sa orkestrima Beogradske i Zagrebačke filharmonije. Tokom profesionalne pijanističke karijere nastupao je kao solista i sa orkestrima u Italiji, Švajcarskoj, Španiji, Irskoj, SAD, Rusiji, Belgiji, bivšim jugoslovenskim republikama i drugim zemljama, navodi se u biografiji Ivana Tasovca na sajtu Beogradske filharmonije, prenosi Telegraf.

Ruski predsjednik Vladimir Putin dao je nalog Ministarstvu prosvete i obrazovanja da ustanovi koliko je ukupno studenata završilo fakultete u bivšem SSSR-u i današnjoj Rusiji. I dobijena je cifra od 700.000 diplomaca. Izabrano je 600 naujspješnijih i pozvani su u Moskvu. Među njima su bili predsjednici država, ministri, tri kosmonauta, svjetski šampioni u raznim sportovima... Jedini muzičar među tih 600 diplomaca, koje je primio Vladimir Putin (inače pokrovitelj ovog skupa) - bio je Ivan Tasovac, pisao je NIN davne 2003. godine.

Tasovci su porijeklom iz Hercegovine. Ivo Andrić je testamentom ostavio Ivanovom ocu, glumcu Predragu Tasovcu, njihovo rodoslovno stablo koje je našao u dubrovačkom arhivu.

Tu piše da je neki španski plemić, visoki oficir, u 15. vijeku došao sa armadom u Boku Kotorsku i zaljubio se u naočitu Bokeljku iz plemena Tasovac. I da bi mogli da se vjenčaju, cijela njena porodica je dobila špansko plemstvo. Ivanov otac je u 81. godini bio najstariji i najaktivniji glumac beogradske pozorišne scene, majka Marija je bila profesorka klavira u muzičkoj školi "Mokranjac". Mlađi brat Toma u 29. godini radi doktorsku disertaciju na Prinstonu. Prije toga je diplomirao na Harvardu.

Ivan Tasovac bio je direktor Beogradske filharmonije od marta 2001. do septembra 2013. godine. Za to vrijeme, Filharmonija je postala "jedan od vodećih evropskih orkestara" (Independent), "kultni srpski orkestar" (Financial Times), "najuspješnija kulturna institucija u Srbiji" (Jutarnji list, Zagreb) i "najjače PR oružje Srbije" (Kvällsposten, Malmö).

U tom periodu rekonstruisana je zgrada Beogradske filharmonije, obnovljeni su instrumenti u velikom dijelu orkestra, orkestar je podmlađen, angažovani su najkvalitetniji muzičari koji su se vratili sa školovanja u inostranstvu i dr.

Uz velike napore i pomoć Fonda Zubin Mehta koji postoji u okviru Fondacije Beogradske filharmonije, vlade Japana, ambasade SAD-a, Delta fondacije, Opštine Stari Grad, NIP-a i drugih donacija ostvarenih kroz rad fondacije, je prikupljeno donacija za orkestar i nove instrumente u vrijednosti od 1,5 miliona evra. Obnovljena je skoro čitava gudačka sekcija i najveći dio duvačkih instrumenata.

Pored zapaženih međunarodnih gostovanja orkestra širom Evrope, na njegovu inicijativu, na jesen 2014. godine, realizovana je prva turneja u istoriji Beogradske filharmonije u SAD-u. Tokom njegovog mandata znatno je unaprijeđena i institucionalna regionalna saradnja.

Pokrenuo je Fondaciju Beogradske filharmonije "Zubin Mehta" 2004. godine, koja se smatra začetnikom i glavnim promoterom modela finansiranja kulture kroz saradnju privatnog i državnog sektora u Srbiji. Realizaciji brojnih ciljeva i projekata ove fondacije doprinosi i Fondacija "Američki prijatelji Beogradske filharmonije", osnovana 2012. godine u Njujorku.

Kao priznanje za doprinos kulturi u Srbiji, koje je pokazao predvodeći Beogradsku filharmoniju, bio je pozvan da bude jedan od glavnih govornika na debati "Odnos kulture i ekonomskog razvoja", koja je u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku održana u junu 2013. godine.

Na poziciji ministra kulture i informisanja Republike Srbije nalazio se od septembra 2013. godine do avgusta 2016. godine.

Nekadašnji ministar kulture i direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac večeras je iznenada preminuo u svom domu u 55. godini.

Nije volio da priča o privatnom životu

Tasovac, koji nije volio javno da priča o privatnom životu, je u januaru prošle godine dobio sina sa partnerkom Marijom, prenijeli su tada mediji.

Ivan Tasovac je bio izvjesno vrijeme u emotivnom odnosu sa 19 godina mlađom partnerkom, a vijest o prinovi u porodici ih je oduševila.

Tasovac je krajem prošle godine doživio nezgodu kada se povrijedio igrajući košarku, a odmah potom je saznao i da ima tumor na četvrtom pršljenu.

Nakon operacije i strogog mirovanje iz svega je izašao kao pobjednik, a aktivnosti vezane za umjetnost i porodica pomogli su mu da se potpuno oporavi i da nastavi sa svojim aktivnostima.

Ivan Tasovac ima i starijeg sina kog je dobio sa nevjenčanom suprugom od koje se rastao.

Kao priznanje za doprinos kulturi u Srbiji, koje je pokazao predvodeći Beogradsku filharmoniju, bio je pozvan da bude jedan od glavnih govornika na debati "Odnos kulture i ekonomskog razvoja", koja je u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku održana u junu 2013. godine.

Povezana vijest:

Preminuo Ivan Tasovac