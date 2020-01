Ko su najuspješniji izvođači u 2019. godini?

Muzičar Ed Sheeran proglašen je na zvaničnoj listi u Velikoj Britaniji "Official Chart Company" za izvođača decenije. Njegova pjesma "Shape Of You" osvojila je titulu najbolje pjesme u posljednjoj deceniji.

Poduži je spisak kategorija u kojima Ed Sheeran nadalje briljira - "Najviše singlova i albuma na prvom mjestu" (čak 12), "Najviše nedjelja na mjestu broj jedan liste singlova i albuma" (ukupno 79 nedelja), "Umjetnik sa najviše nedjelja provedenih na "Top 40" UK listi (572. nedelje).

Među prvih deset najboljih pjesma u 2019. godini magazin "New York Times" uvrstio je: "Sweet But Psycho", "Look Back At It", "Anybody", a na prvom mjestu našla se Lizzo sa singlom "Cuz I Love You".

Za pjevačicu Lizzo 2019. godina bila je veoma uspješna. Bila je rado viđena gošća na svim većim muzičkim događajima, a album "Cuz I Love You" muzička kritika i publika izuzetno cijeni. Slično misle i njene kolege sa obje strane okeana. Zato i ne iznenađuje što ju je prestižni američki magazin "Time" izabrao za "Zabavljača godine", samim tim našla se na naslovnoj strani.

Na godišnjoj listi magazina "Rolling Stone" među prvih pedeset izvođača sa najboljim albumima zastupljeni su: Burna Boy, Rico Nasty and Kenny Beats, Coldplay, Young Thing a na visokom šestom mestu je album "Cuz I Love You".

Što se prestižnog muzičkog magazina "Billboard" tiče na listi albuma je među prvih pet Lizzo, u nastavku liste su zastupljeni Burna Boy, YBN i Young Thug.

Veb magazin "Pitchfork", koji je naklonjeniji alternativnoj i indi muzici, u svoju godišnju listu najboljih pesama u 2019 uvrstio je: "My Type" (Saweetie), "What’s The Move" (Young Thug), "Flood" (Vagabon), "Anybody" (Burna Boy), "Vossi Bop" (Stormzy), "Juice" (Lizzo), "Wasted Youth" (Jenny Lewis).

Među prvih pet našle su se pjesme "Caro" (Bad Bunny) i "Gone" (Charli XCX feat. Christine And The Queens). Presjek muzičkih zbivanja u 2019. godini kulminiraće dodjelom "Grammy" nagrada 26. januara 2020.

(B92, Danas)