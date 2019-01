Koju poruku šalje nova pjesma Beogradskog sindikata?

Beogradski sindikat izbacio je na Božić novu pjesmu ''Druže'' koju je do sada preslušalo više od 250.000 ljudi. Na muzičku scenu vratili su se tri mjeseca nakon objavljivanja singla ''Dogodine u Prizrenu'', koji je privukao veliku pažnju javnosti, jer je zbog sadržaja zamalo uklonjen sa Jutjuba. Frontmen Beogradskog sindikata Feđa Dimović otkriva koju poruku treba da šalje njihova nova pjesma i umijemo li da je razumijemo i shvatimo.

Pjesmu su, kaže, simbolično objavili na Božić, a već prvog dana sakupila je veliki broj pregleda i komentara na Jutjubu.

Kada su Dimovića pitali da prokomentariše riječi pjesme, on je citirao riječi vladike Nikolaja Velimirovića, a sada objašnjava zašto se pozvao na njega.

"To su neke večne teme o životu, o večnosti, o Bogu, o religiji, o usamljenosti... Teško je to spakovati u neko objašnjenje, u neku objavu, pogotovo zato što će ta pesma biti tumačena na različite načine. Svako će imati neko svoje viđenje te pesme i mislim da će kroz vreme ta pesma biti više put otkrivana. Možda će neke generacije koje sada ne mogu da shvate reči pesme, doći i kroz par godina otkriti pesmu i imati neko svoje viđenje, drugačije od onog kakvo smo mi videli danas", kaže Dimović.

On se osvrnuo na značenje pojma "drug" u ovom singlu.

"Ko čita pravoslavnu i vizantijsku filozofiju shvata da to nije drug kao u Titoističko vreme. Ranije su prijatelj, drug, brat bili normalni pojmovi koji su se koristili. Nije to nešto što je ekskluzivno vezano za komunizam, pošto je bilo i takvih budalaština - kao evo ovi napravili komunističku pesmu. Pored svih tih rima koje imaju veze sa religijom, neko je našao da nas optuži da smo zbog tog 'druga' mi napravili komunističku pesmu, ali to je potpuno nepoznavanje onoga što stoji u pesmi", ističe on.

Ove godine, 21. marta, biće tačno dvije decenije od osnivanja Beogradskog sindikata. Kako su momci, koji su imali pjesme poput "Govedine", koja je eksplicitno prozvala svakog političara po imenu, ili "Sistem te laže", stigli do, kako pojedini komentari kažu, Kosovsko-pravoslavnog ciklusa?

"To je, opet, površno posmatranje nekog našeg rada ili, jednostavno, nemanje dovoljno želje da se uvidi šta smo mi sve radili do sada. Mi smo prvu pesmu o Kosovu imali 2004. "Niko ne može da zna". To je pesma sa našeg drugog albuma, gde smo možda mnogo eksplicitnije nego sada opisali tu celu situaciju u onom vremenu kada su bili progoni i zločini nad Srbima. Tada smo mi održali prvi koncert dole. Drugo, teme koje smo mi obradili u ovoj novoj pesmi, nisu prvi put obrađene na našim albumima", objašnjava Feđa i dodaje da ukupno na svim albumima imaju možda desetak pjesama koje su političke, poput "Balade disidenta" ili pjesme "Sistem te laže".

"Svi znaju to, a ove pesme, koje su nama možda mnoge draže, ne znaju. Imamo pesmu "Pazi, pazi" koja kaže: "I kad krene oluja, tvoja vera te čuva", ali niko ne pominje, na primer, tu pesmu zato što to nije hit u ovom nekom današnjem poimanju hita", ističe on.

Ipak, dodaje da je hit sve što je dobro i da misli da će pjesma "Druže" steći takav status na njihovim koncertima jer je u pitanju tema koja nam je svima potrebna.

"Povezivanje, zajedništvo, neka podrška, solidarnost... To je tako uvek na našim koncertima. Mi imamo, evo na primer takvu pesmu koja se zove "Od sranja se ne beži", koja kaže: "I sve što imaš reši. Ako ne možes sam, ako nije tvoj dan, s nekim se poveži". To nije, kao što kažeš, pravoslavno-kosovski ciklus, nego su to priče koje mi u nekim različitim oblicima obrađujemo", zaključio je Feđa Dimović u "Jutru" na TV Prva.

