Kolege se opraštaju od Grua, sahrana u četvrtak

Ljubazan, prijatan, gotovo nesvestan da je u našim očima ćale. Tako je bilo i u narednih 17 godina svaki put kad smo se sreli. Jedna od njegovih kultnih pesama zove se 'Pravo u raj'. Prerano, druže moj, ali ako ga ima tamo si", riječi su slavnog repera Marka Šelića Marčela, kojima se oprostio od svog starijeg kolege Dalibora Andonova Grua. Za Grua je čuo kada je bio u osnovnoj, a kada je napunio 20 godina tada već slavni reper nije odbio da bude gost na njegovom prvom albumu.

Podsjetimo, Dalibor Andonov Gru je poginuo u ponedjeljak nakon kajtinga u Zemunu, a danas su objavljeni nezvanični rezultati obdukcije koji su pokazali da je nastradao od posljedica utapanja. Gru će biti sahranjen u četvrtakna groblju "Orlovača" u Beogradu.

Grua smatraju začetnikom rep scene u Srbiji i regionu. Nakon što je izdao prvi rep album u Srbiji 1995. godine pod nazivom "Da li imaš pravo", Gru je objavio komercijalno najuspješniji rep album u Srbiji svih vremena "Gru 2" 1996. godine, postajući lider stare škole srpskog repa koju su činili "CYa", "Who Is The Best", "Monteniggers" i "Rhytm Attack".

Uz velike hitove "Petak", "Biću tu", Gru je na albumu provukao i gangsterski prkosnu himnu "Srce" i emotivno slamajuću "Dosta mi je svega", uspostavljajući sjajan balans između komercijalnog i undergrounda. Do danas niko u regionu nije uspio napraviti uspješniji rep album. Tragična smrt repera pogodila je mnoge obožavaoce ovog vrhunskog umjetnika, a donijela je i veliku tugu njegovim prijateljima sa scene, koji su se opraštali emotivnim porukama.

Muzičar Nikola Đurica iz sastava "Gitarinet" istakao je za "Nezavisne" da je odrastao uz muziku ovog repera, te da je kasnije imao priliku i da sarađuje s njim.

"Prvi put smo se sreli kad mi se potpisao na patike, a ja sam bio u osnovnoj školi što je jako davno. I za 20 godina njegovog albuma imao sam privilegiju da snimim saksofon na traci 'Biću tu'. Pamtim da je bila vrhunska bleja u studiju, kao i na snimanju spota, a nakon toga mnogo, mnogo rakija i vožnje boarda na Kopaoniku. I scena gde ulazi u tri ujutru u Rtanj i uzima mikrofon da napravi atmosferu s nama. Pamtiću ga pre svega kao normalnog čoveka, koji nikada nije bio u nekom gasu. Prebacio se više za DJ pult u prethodnih nekoliko godina i stvarno je greota što nije napravio još neke stvari poput onih iz devedesetih", rekao je Đurica.

Iako je ostavio veliki trag na rep i hiphop sceni cijelog regiona, Gru je posljednjih godina svoj talenat i ljubav prema muzici predstavljao kroz DJ nastupe. Upravo jedan od tih nastupa ga je doveo i u grad na Vrbasu, gdje je nastupao sa domaćim DJem Tiborom Kljakićem.

"Grua sam upoznao kad je gostovao u jednom klubu u Banjaluci. Bio sam zadužen da prije njega radim warm up. Gru nije imao nikakvih zahtjeva, toliko je bio normalan, prizemljen, komunikativan. To veče je bio odličan u ulozi DJa. Znao sam da je veliki navijač Partizana pa smo puno pričali i o tome. Prije svega, on je veliki čovjek i ovo je veliki gubitak jer svi znamo da je rep scena krenula uzlaznom putanjom kada je baš on izdao svoj prvi album. Još dugo će se njegove pjesme slušati po klubovima i na radiju", zaključio je Kljakić.

Iza Grua je ostao veliki broj pjesama koje su ušle u istoriju domaćeg hiphopa, a jedna od tih numera je i singl "Petak", koji je Gru snimio 1996. godine u duetu sa "Del Arno Bandom". Pjevač ovog sastava Jovan Matić ističe da će Grua pamtiti kao izuzetno prijatnog, vaspitanog i korektnog čovjeka sa kojim je bilo odlično raditi.

"Prvo bih izrazio najiskrenije saučešće porodici mog kolege koji je nesrećno nastradao. Ne osećam se pozvanim da puno pričam, jer u svemu ovome nisam ni najmanje važan ja i šta mislim ili osećam, a uz to nisam deo užeg kruga Daliborovih prijatelja. Dalibora, sa kojim sam imao zadovoljstvo da sarađujem na jednom singlu (Petak), pamtim kao izuzetno prijatnog, vaspitanog i korektnog čoveka sa kojim je istinski bilo odlično raditi. Njegov instinkt ga je doveo do nas i do ideje da nešto uradimo zajedno. Pogodio je pravo u metu, što u njegovoj karijeri nije bila retkost. Hvala mu za sve i neka putuje mirno", rekao je Matić. Gru će biti sahranjen sutra na groblju "Orlovača" u Beogradu.

