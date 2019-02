Kolege u šoku zbog smrti Šabana Šaulića

Vijest o tragičnoj smrt Šabana Šaulića potresla je cijelu Srbiju, pa i njegove brojne kolege sa muzičke scene. "Zanijemeli smo", "Nemojte da se šalite, ljudi", "Juče sam se izljubio s njim". . . To su samo neke od reakcija Šabanovih kolega nakon što su saznali gorku istinu o njegovoj smrti.

"Ne znam šta da kažem, u šoku sam, pretužna sam. Cela porodica i ja smo zanemeli, ovo je tragična vest. Saučešće porodici Šaulić. Pevač kao što je Šaban treba da počiva u "Aleji velikana" - rekla je Svetlana Ceca Ražnatović, koja je veoma potresena zbog smrti kolege.

Mira Škorić je bukvalno zakukala:

"Jao majko mila! O, Bože! Šta je ovo? Šta se to desilo? Izvini, ne mogu da pričam. Šokirana sam", rekla je pjevačica.

Dragan Kojić Keba je samo kratko izustio:

"Juče sam se izljubio s njim", rekao je Keba, zaplakao i spustio slušalicu.

"Šta da kažem? Prva komšinica je uletela kod nas i rekla nam, a onda sam se čula sa Vladom Perovićem i potvrdio mi je. Ne mogu da verujem, mozak mi je proključao. Ode naše božanstvo, ode naše estradno carstvo. Sada je sve završeno! Neka mu je laka crna zemlja. Mučenik je toliko radio, tolike kilometre prešao, spavao je s mikrofonom. Niko ga nije mrzeo, niko nema za njega i njegovu porodicu da kaže jednu ružnu reč. Svi smo počinjali s njim, za sve nas je bio Bogrekla je Nada Topčagić.

"Ode moja lutka. Ne mogu da dođem sebi. Popila sam lekove, ne pomažu", rekla je Zlata Petrović.

" Hasan me zvao i rekao: "Otišao moj brat, ode naša zenica oka". Noćas nisam mogla da spavam, imala sam neki predosjećaj, koji me nikada nije izdao. Jutros sam ispratila sina Jovana na Zlatibor i rekla mu: "Polako da vozis", a to nikad ne govorim. Joj, kako ćemo sad bez Šabana, bez našeg brata?", kaže Petrovićeva.

(NN/informer)