Komentari Evropljana: Hrvatska je pokradena (FOTO)

Nakon finala Eurosonga i pobjede Švajcarske mnogi strani fanovi Eurosonga komentarišu isto: "Hrvatska je pokradena!"

Njihvi komentari s takvom porukom šire se po društvenim mrežama.

Isti komentari mogu se pronaći i na službenim stranicama Eurosonga ispod vijesti o pobjedi Švajcarske, prenosi Index..

The jury agreed and everyone deliberately voted for Switzerland. Croatia was stolen by the jury, which means that the Swiss did not win fairly!