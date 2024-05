Kompletiran sjajan popis izvođača za šesto izdanje Sea Star Festivala

Techno, trap, pop, rock zvijezde i veliki eurovizijski favorit - šesti Sea Star je zaokružio svoj program! U Umag stižu Baby Lasagna, Ofenbach, John Newman, Hot Since 82, Deborah De Luca, Joker Out, Senidah, Buč Kesidi i mnogi drugi!

Kompletiran je sjajan popis izvođača za šesto izdanje Sea Star Festivala! Omiljeni morski muzički festival koji će još jednom otvoriti ljeto udaljen je samo 12 dana, a zaokružen je njegov fantastičan line up. Ovog će maja u lagunu sletjeti više od 80 velikih svjetskih i regionalnih muzičkih imena – od francuskih vlasnika megahitova Ofenbach, preko globalne senzacije Johna Newmana (u Hybrid DJ setu), buntovne Victorije iz Måneskina, techno i house DJ-a svjetskog kalibra Hot Since 82, ARTBAT, Deborah De Luce, autentičnih INIKO, pop zvijezde Angeline Mango i regionalnih bendovskih atrakcija Joker Out i Buč Kesidi, pa sve do trap ganga kojeg predvode Senidah, Devito, Kuku$, Grše i z++ te trenutno apsolutno najtraženijeg izvođača u regiji i šire - Baby Lasagne. Upravo će ovaj veliki evrovizijski favorit u svom rodnom Umagu održati prvi koncert nakon povratka iz Švedske!

FULL LINEUP UNSHELLED | SEA STAR FESTIVAL 2024

Exitov će se Sea Star Festival održati od 23. do 26. maja 2024. godine u idiličnoj morskoj kulisi umaške lagune Stella Maris. Festival će svoja vrata otvoriti u četvrtak, 23. maja fantastičnim Welcome Day partyjem, središnji dani biti će petak i subota, 24. i 25. maja, a sve će finiširati Closing partyem koji traje do nedjelje u podne. Program Sea Stara odvijat će tradicionalno na desetak festivalskih pozornica i zona.

Petak, 24. maja

Na prvom od dvaju centralnih dana festivala lineup Tesla Main Stagea predvode talijanska techno kraljica Deborah De Luca, tech-house velemajstori ARTBAT, vrući DJ Hot Since 82 te jedinstveni INIKO. Na glavnoj će pozornici euforiju izazvati bendovske regionalne rock senzacije Joker Out, Buč Kesidi i Keni Nije Mrtav. Prvog dana u Nautilus Arenu slijeću trap superheroji – gazda tvrdih stihova i predsjednik vrha Billboarda Grše, pioniri trapa Kuku$, autor, producent i vlasnik najvećih hitova z++, mlade gospodarice ritma tam & Jymenik, zvijezda u usponu Rouzi te Zevin i Thicc Boi. Divljim valovima Electric Waves stagea zasurfat će Pablo Panda, Kali, Samo Tako b2b Korak, DBFB, Inner Sense i Ivan Erjavac.

Subota, 25. maja

Glavni je stage u subotu rezerviran za mladog kalifornijskog producenta i DJ-a Iana Ashera, autora velikih svjetskih hitova Johna Newmana (Hybrid DJ set), najslušanije DJ-eve današnjice Ofenbach te evrovizijske favorite i finaliste Baby Lasagnu i Angelinu Mango. Na Main Stageu će nastupiti i opasni dio trap-ganga: Senidah i Devito, a stižu i regionalni majstori za DJ pultom Vanillaz i Thicc Boi. Nautilus će elektrizirati Victoria, DJ Gumja, Estella Boersma, DJ Jock i Lucius Light, dok će Electric Waves pozornicom zavladati Alessio, Elena Mikac, Recep, Igz b2b Eloc, Marin Biočić, Marcel i Ana Uzelac b2b DJ Evan.

Welcome Day - četvrtak, 23. maja

Sea Star će svoja vrata šesti put otvoriti u četvrtak, 23. maja, a sunčanu će dobrodošlicu ispunjenu ljekovitom muzikom osigurati CACAO Я:EVOLUTION koji će predstaviti natural high zonu u saradnji s Ada Divine Awakening i EXIT festivalima. Za veličanstveni će se doživljaj Welcome Day partyja pobrinuti maestro svjesne muzike i vizionar zvuka medicine - Mose, a za atmosferu otvorenja bit će zadužen i ekstatični DJ Tebra te glazbeni vizionari Mr. Forest i Donnie Darko koji će u lagunu donijeti organski techno i house inspiriran šamanskim i arapskim melodijama te afričkim ritmovima.

Closing Party - nedjelja, 26. maja

Ko preživi, pričat će! Nedjelja je rezervirana za najjače i najupornije partijanere. Closing Party, sabiranje dojmova, posljednji ples i opraštanje s magičnom lagunom imat će svoj soundtrack, a za njega će se pobrinuti naelektrizirani DJ-evi Electric Waves stagea koji će puštati sve dok sat ne otkuca podne.

Cijene ulaznica

Festivalske ulaznice dostupne su po cijeni od 118 KM, dok je jednodnevne ulaznice moguće kupiti po cijeni od 68 KM. Do 17. maja traje i omiljena akcija "Kupi 4, zgrabi 5!" u kojoj se na četiri kupljene ulaznice peta dobiva na poklon. Ulaznice su dostupne ovdje, na svim prodajnim mjestima ili online u sistemu Gigstix.ba.

Ovogodišnji Sea Star Festival realizirat će se uz podršku Hrvatske turističke zajednice, Istarske županije, Grada Umaga, Turističke zajednice Grada Umaga, Turističke zajednice Istarske županije i Plave lagune.

