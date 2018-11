Koncert Fil Kolinsa u Beču

Poslije Novog Zelanda, Australije, Južne Amerike i SAD-a muzička legenda, Phil Collins, dolazi u evropske gradove. U okviru globalne turneje "Still Not Dead Yet – Live!" nastupiće 2. juna 2019. godine na Ernst Happel stadionu u Beču.

Na sceni sa Collinsom pojaviće se gitarista Daryl Stuermer i basista Leland Sklar, a na bubnjevima će ih pratiti Luis Conte i Collinsov 16-godišnji sin Nicholas.

"Mislio sam da ću se mirno povući, ali zahvaljujući obožavaocima, porodici i podršci nekih izuzetnih muzičara ponovo sam otkrio strast prema muzici i nastupima. Vrijeme je da to ponovimo i već sam uzbuđen, sada je pravi trenutak", izjavio je 67- godišnji pjevač.

Collinsovi memoari „Još uvijek živ“ („Not Dead Yet“) objavljeni su 2016. godine. U njima se slavni muzičar prisjeća vremena koje je proveo u grupi „Genesis“, rada na muzici za film „Tarzan“, odnosa sa svojih petoro djece kao i problema sa alkoholom poslije kojih se 2010. godine povukao iz javnosti.

Phil Collins je karijeru započeo kao bubnjar, a zatim je bio frontmen grupe „Genesis“. Na prvom solo albumu „Face Value“ iz 1981. godine izlazi hit singl „In the Air Tonight“ koji se 31 sedmicu zadržao na top listama Velike Britanije.

Koncert u Beču najavljen je za 2. juni 2019. godine, a pretprodaja karata za koncert u Beču počela je u petak, 30. novembra 2018 godine, u 10 sati.