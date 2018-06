Koncert Grejs Džouns na Exitu prilika koja se pruža jednom u životu

Za manje od mjesec dana počinje EXIT, a na ovogodišnjem, izuzetno dugom spisku aktuelnih zvijezda koje će nastupiti na Petrovaradinskoj tvrđavi, nalazi se i prava živa ikona savremenog doba - Grejs Džouns.

Jedna od najprepoznatljivnijih ličnosti na svijetu, autentična i nezamjenljiva pojava u istoriji moderne umjetnosti, dolazi iz najvišeg reda besmrtnih "vanzemaljaca" kao što su Dejvid Bouvi, Princ ili Majkl Džekson, a na glavnoj bini Egita u subotu, 14. jula, pokazaće zašto su zvijezde, kao što su Rijana, Madona i Lejdi Gaga, navodile upravo Grejs Džoun kao svoju inspiraciju.

Dok je svjetski mediji, kao što je Roling Stoun, nazivaju "neodoljivom umjetnicom, modnom ikonom i simbolom", ovdašnje poznate ličnosti jednoglasni su u ocjeni da se ovakva prilika pruža samo jednom u životu, a među njima su Bebi Dol, Ivan Jevtović, Ida Prester, Nenad Okanović, ekipa iz "Državnog posla", Sajsi MC, DJ Brka, Una Senić, Bojana Vunturišević i brojni drugi.

Brojne javne ličnosti najavljuju svoj dolazak na tvrđavu upravo zbog grejs Džouns, dok je popularna beogradska hip hoperka Sajsi MC predvidjela da će dolazak Grejs biti "jedan od najznačajnijih nastupa do sada na Egitu", kao i da je ona "milion godina" ispred svog vremena.

Glumac Ivan Jevtović dao je i zanimljiv prijedlog: "Ako bi me neko pitao koga bih voleo kao ambasadora planete Zemlje da pošaljem u galaksiju, to bi bila Grejs Džouns".

On je i podsjetio da su imena kao što su Mik Džeger, Dejvid Bouvi i Džordž Majkl pominjali Grejs kao nekoga pored koga ne bi smjeli da stanu na scenu. Dok Bebi Dol ovu ikonu savremene umjetnosti svrstava u omiljenih 20 umjetnika svih vremena, dvije trećine popularne ekipe "Državnog posla" Dejan Ćirjaković i Nikola Škorić osvrnuli su se i na glumačku karijeru ove istinske "renesansne žene" i na njeno odmjeravanje snaga sa Švarcenegerom u filmskoj sagi o Konanu, dok popularna kantautorka Bojana Vunturišević napominje: "Sve što vi danas slušate u malo modernijim aranžmanima, sve je to, kao jedna od prvih žena, započela - Grejs Džouns“.

Egzit festival biće održan od 12. do 15. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu i predstaviće neke od najtraženijih svjetskih zvezda kao što su Migos, Grace Jones, David Guetta, Martin Garrix, French Montana, Ziggy Marley, Fever Ray, ZHU, LP, Alice Merton, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Maceo Plex, Solomun, Amelie Lens, Ben Klock, Joseph Capriati, Dog Eat Dog, Slaves, Idles, Jax Jones, My Baby, Carl Craig, Tale of Us, Kolsch, Sevdaliza, Helena Hauff, DJ Tennis, Daniel Avery, Rødhåd, Ofenbach, Disciples, Burak Yeter, Madball, Brujeria, Mahmut Orhan, Slapshot, Asphyx, Bombers i mnoge druge.