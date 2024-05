Koncert Sandre Bagarić i Darka Domitrovića u BKC-u

SARAJEVO - Koncert proslavljene operske dive, soprana Sandre Bagarić i pijaniste Darka Domitrovića biće održan u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra (BKC) Kantona Sarajevo 6. maja sa početkom u 20 časova.

Kako saopštavaju iz BKC-a, ovaj koncert je organizovan u okviru manifestacije "Dani Kantona Sarajevo", koja se održava od 2. do 9. maja.

"Na programu će biti širok repertoar koji uključuje šansone, kancone, mjuzikle, krosover i evergrin kompozicije kao što su Enio Morikone 'Nella Fantasia', Koul Porter 'Kiss me Kate', Frančesko Sartori 'Time to say goobye', Leonard Bernstajn 'West Side Story', Tomazo Albinoni 'Adagio', Frederik Šopen 'Nocturo' u cis-molu, zatim pjesma koju je izvodila Tereza Kesovija, a koju je napisao Kemal Monteno 'Moja posljednja i prva ljubav'", naveli su iz BKC-a.

Dodaju da je Sandra Bagarić diplomirala na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, te da je tokom školovanja nagrađivana na takmičenjima solo pjevanja i flaute.

"Okušala se u svim scenskim formama, koketirala s mnogim muzičkim žanrovima, pomicala svoje granice od opere, operete, mjuzikla, 'Lied-a', sakralne muzike, dramskih uloga, sinhronizacija, žirija do TV sapunica, voditeljstva, zaštitnih lica raznih brendova.

Sve to radi s velikim veseljem i odgovornošću i upravo je to ono što ju je izgradilo u svestranu umjetnicu koja je imala hrabrosti odškrinuti mnoga vrata te doći do simpatija publike, gledatelja i slušatelja", zaključuju iz BKC-a.

