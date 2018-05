Koncert "Slušaj domaće Vol 3" u "Rock Symphony" kafeu

Bendovi "Subversion" iz Banjaluke, "Dick is Dead" iz Doboja i "Rakun" iz Srpca biće dio koncerta "Slušaj domaće Vol 3", koji će se održati večeras u banjalučkom "Rock Symphony" kafeu.

Ljubitelji čvršćeg zvuka će moći da se opuste uz zvučni performans u kojem najavljeni sastavi predstavljaju isključivo autorski materijal.

Lider sastava "Subversion" Dalibor Mrša naglašava da će ovaj bend predstaviti 19 pjesama koje su nastale u periodu od godinu i po dana, a koje bi sastav želio i studijski snimiti.

"Nismo se još odredili po pitanju načina snimanja, da li da to bude album ili da radimo u fazama, singl po singl, ali u svakom slučaju materijal je zreo za ulazak u studio. Mi definitivno imamo želju da svoj autorski rad snimimo. Pitanje je doduše s kim raditi po tom pitanju. Nije isto snimati pop muziku ili pank, bolje rečeno našu fuziju panka i dobrim dijelom metala. U svakom slučaju radimo na tome, a svemu tome opet doprinosi kako ovaj nastup, tako i svaki drugi, jer se kroz sve to bend profiliše i rekao bih filigranski brusi, pa nije isključeno da će se i neki od snimaka sa nastupa naći na nosaču zvuka. S druge strane, za sve to je potrebna finansijska podloga i na svemu tome treba raditi. Ali, mi radimo, a rezultati će se, nadam se, uskoro pokazati", naglasio je Mrša.

On je napomenuo da događaji poput "Slušaj domaće Vol 3" mogu mnogo da doprinesu buđenju domaće muzičke scene, te da je nužno animirati javnost kada su ovakvi koncerti u pitanju.

"Bombardovani smo lošim informacijama upravo putem medija, a s druge strane kvazivrijednosti su nam ponuđene na svakom koraku, kako putem neta, tako i putem medija, što svakako utiče na opštu klimu stvaranja novih kvazivrijednosti. Svjestan sam da je muzika koju sviramo uvijek bila na marginama društva, ali oni koji znaju o čemu se radi slušaće, a svaki nastup, svaka živa svirka govori uvijek više od nosača zvuka", istakao je Mrša.

Sličan stav ima i Marko Dragosavljević, gitarista benda "Rakun" iz Srpca, koji dodaje da će, kao i banjalučke kolege, publici predstaviti isključivo autorski materijal.

"Bend ima pripremljenih desetak pjesama koje planiramo izvesti, a neke od njih je publika već imala priliku čuti poput numera 'Otkucava sat', 'Savršeni haos', 'Na prvom izlazu' i druge", rekao je Dragosavljević.

Muzičar dodaje da sva tri benda koja će se večeras predstaviti publici u "Rock Symphony" kafeu sviraju energičnu muziku, te se upravo takav nastup od njih i očekuje.

"Smatram da događaj kao što je 'Slušaj domaće Vol 3' uveliko može doprinijeti promociji domaće muzičke scene i samim tim pomoći autorskim bendovima da predstave svoj rad. Ovim putem zahvaljujem 'Rock Symphony' kafeu što nam pruža ovu priliku i već treći put organizuje događaj na kojem domaći bendovi imaju priliku za predstavljanje. Nadam se da će i drugi lokali i klubovi imati sluha za ovakve koncerte", zaključio je Dragosavljević. Koncert "Slušaj domaće Vol 3" počinje večeras u 21 čas, a ulaz na nastupe bendova je besplatan.