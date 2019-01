Koncert banjalučke filharmonije 14. januara u Banskom dvoru

BANJALUKA - Simfonijski orkestar Banjalučke filharmonije će i tekuće 2019. godine 14. januara, tačno u podne, osmi put, izvesti svoj novogodišnji koncert u velikoj koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor.

"Dirigent našeg orkestra ove godine će biti stalni dirigent Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, maestro Aleksandar Kojić, a solistkinje će biti dve poznate banjalučke pevačice sa sjajnim evropskim i regionalnim karijerama. To su gospođa Dunja Simić, sopran, poznata umetnica evropskog renomea i zavidnim koncertnim i operskim opusom, u okviru kojeg su fantastični nastupi u najpoznatijim evropskim operskim kućama, i Maja Manojlović, naša mlada uspešna vokalna umetnica s već izgrađenom regionalnom karijerom", kazao je za "Nezavisne" povodom koncerta Ivan Otašević, direktor Banjalučke filharmonije.

On dodaje da će se na programu naći kompozicije najljepšeg novogodišnjeg repertoara, sastavljenim od djela umjetničke, popularne, ali i zabavne muzike.

"I ove godine na naše veliko zadovoljstvo koncert će prenositi Radio-televizija Republike Srpske na svom programu direktno, te će osim publike u sali Banskog dvora koncert moći da prate i gledaoci pored malih ekrana širom RS. S ovako koncipiranim programom, koji obuhvata široku lepezu umetničkih žanrova, kvalitetnim dirigentom i sjajnim solistkinjama, mi smo se potrudili da publici obezbedimo, kao i svake godine, vrhunski doživljaj i jedno pravo uživanje u vrhunskoj muzici, koju izvodimo s puno entuzijazma", priča Otašević, ističući da novogodišnji koncert predstavlja pravu priliku da Banjalučka filharmonija muzikom poželi najsrdačnije praznične želje svim ljubiteljima ove umjetnosti.

Nažalost, dodaje Otašević, zainteresovanost za ovaj koncert je ogromna, a kapaciteti koncertne dvorane Banskog dvora iznose svega oko 350 sjedišta.

"Moram da kažem da je ovaj naš tradicionalni novogodišnji koncert daleko premašio te kapacitete po poseti i zainteresovansti publike, koja se u ogromnom broju interesuje za ulaznice i svoje mesto u sali. Prošle godine smo imali neverovatnu situaciju da su građani preuzeli besplatne ulaznice već prvog dana i to u roku od nekoliko sati distribucije i da se tom prilikom napravio red zainteresovanih građana od spoljnog ulaza u Banski dvor sve do same biletarnice", prisjeća se Otašević, govoreći da je to veliko priznanje za njihov rad.

Sve profesionalne želje i ambicije Banjalučke filharmonije koje gaji od početka rada 2010. godine, po riječima Otaševića, ostale su iste i generišu stvarnu i javnu potrebu za osnivanjem javne ustanove, koja bi predstavljala prvu i jedinu javnu ustanovu kulture iz segmenta muzičke umjetnosti u Republici Srpskoj.

"U takvoj javnoj ustanovi bi trebalo da budu stalno zaposleni naši sjajni muzički umetnici iz čitave republike, a koji nažalost u nedostatku posla traže zaposlenje u orkestrima iz regiona", jasan je Otašević, dodajući da će u organizaciji Banjalučke filharmonije besplatne ulaznice biti distribuirane 10. i 11. januara u terminu od 17 do 20 časova, na info-pultu u prostoru Kulturnog centra Banski dvor.

Budžet za koncert tradicionalno obezbjeđuju Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i grad Banjaluka.

Solistkinje

Dunja Simić

Maja Manojlović