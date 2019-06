Koncert benda Whitesnake u Beogradu skoro rasprodat

Ulaznice za sutrašnji koncert benda Whitesnake na stadionu Tašmajdan u Beogradu su skoro rasprodate i mogu se nabaviti samo još za tribine.

Organizator apeluje na fanove da što prije obezbijede ulaznice na svim prodajnim mjestima, jer iste neće moći da se kupe na dan koncerta na Tašmajdanu.

Ističu da je sve spremno za peti prestonički koncert u čuvenog Dejvida Koverdejla i njegovog sastava, a publika nestrpljivo očekuje poznate hitove ''Is This Love'', ''Fool For Your Loving'', ''Still Of The Night", kao i numere sa novog albuma ''Flesh & Blood''.

Specijalan gost koncerta biće Nikola Pejaković Kolja sa svojim bendom,

Ulazi se otvaraju u 19 sati, Pejaković nastupa od 20 časova, a od 21 sat Whitesnake.