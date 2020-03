Koncert pijaniste Dinka Blagojevića održan u Banskom dvoru

U Koncertnoj dvorani Banskog dvora 28. februara (petak) održan je koncert pijaniste Dinka Blagojevića.

Program koncerta, kako je rekao Blagojević nema neki koncept, nema neku priču koju prča.

"Poredao sam kompozitore po nekom najlogičnijem muzičkom redu, na neki način koji meni odgovara. Počeo sam svečanom kompozicijom “Hilandarska zvona” kompozitora Vuka Kulenovića koju imam u rukopisu još od srednjoškolskih dana. Mislim da je baš tom kompozicijom trebao početi koncert. Kulenović je umrlo prošle godine. Živio je i radio u Americi i jedan je od najznačajnijih srpskih kompozitora. Druga domaća kompozicija na programu je iz romatičarskog perioda. Ona je djelo Slavke Atanasijević koja je stvarala u duhu svog vremana i pisala je virtuozne kompozicije salonskog tipa za klavir u duhu Franca Lista i ostalih kompozitora tog vremena", objasnio je Blagojević.

Ostatak programa činile su popularne kompozicije od Sergeja Rahmanjihova, Frederika Šopena i Franca Lista.

"Volim popularne stvari, volim što ih publika voli. To je vrlo kvalitetna muzika. Siguran sam da svaki muzičar svirajući kvalitetna djela konstantno radi na sebi trudeći se da ih što bolje sasluša, a zatim i dočara. Taj posao je nekad vrlo prozaičan i sastoji se od izrađivanja detalja, dobijanja cjeline, rada na formi, zvuku, učenju teksta. Mislim da je to postupak sličan kiparskom, gdje vi u jednom momentu morate da kažete da je to – to i da sada trenutno bolje ne može", naglasio je pijanista.