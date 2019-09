Koncert pijaniste Nenada Radića u Banskom dvoru

Koncert pijaniste Nenada Radića iz Beograda biće održan u četvrtak, 19. septembra, u Koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banjaluci.

Radić je diplomirao je i magistrirao sa najvišim ocjenama na Odsjeku za klavir Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi prof. Zorice Dimitrijević-Stošić, gdje je i doktorirao (pod mentorstvom prof. Ninoslava Živkovića).

Usavršavao se u klasama čuvenih pedagoga A. Nasjetkina, E. Tatulijan i V. Pjaseckog. Održao je više od četrdeset resitala u svim najvažnijim salama u Srbiji. Izveo je Peti koncert Betovena (Es-dur) i Prvi koncert Bramsa (de-mol) sa Simfonijskim orkestrom "Stanislav Binički".

Solističke koncerte imao je u Engleskoj - Peterborough Music Festival, u SAD - Bingemton, Tri-cities Opera Center, u Republici Srpskoj – u Banjaluci, u Banskom dvoru, i u Sloveniji - Velenje. U izuzetno rijetkom kamernom duu klavir-orgulje sa Majom Smiljanić-Radić, 2010. godine ostvario je veoma zapaženu koncertnu turneju po gradovima Sjeverne Amerike. Naročito je bio značajan nastup u Katedrali "Our Lady of the Angels" , u Los Anđeles. Klavirskom pedagogijom se bavi od 1991. godine.

Profesor je na Katedri za klavir, Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, od 1998. godine. Među stalnim humanitarnim akcijama i koncertima Nenada Radića, najznačajnija je obnova Materinskog doma u Zvečanskoj ulici u Beogradu, u kojoj je učesnik i inicijator.