Koncerti pod vedrim nebom više nisu toliko povoljni

Masovnim festivalima Rok na ringu i Rok u parku u Njemačkoj je započela ovogodišnja sezona festivala pod vedrim nebom. Cijene ulaznica su drastično porasle što se dijelom odrazilo i na prodaju.

Skoro 300 evra za festivalsku ulaznicu, to je za mnoge jednostavno previše novca. Ulaznica za najveće njemačke open-air festivale, Rok na ringu i Rok u parku ove je godine čitavih 70 evra skuplja nego prošle. To je uprkos atrakcijama poput Foo Fightersa, Kings of Leon ili domaćih zvijezda poput Toten Hosen, mnogima previše za nekoliko dana zabave.

Cijene su skočile za sve festivale koje će se ove godine održati u Njemačkoj. U prosjeku su cijene karata porasle za 30 posto u poređenju s prošlom godinom.

Poznati hevi metal festival Vaken je takođe drastično povećao cijenu. Festivalska ulaznica sada je 299 evra. Doduše ove godine će fanovi za tu cijenu dobiti četiri umjesto tri dana zabave.

Festivali Hurricane/Southside su sa svojim ovogodišnjim atrakcijama poput bendova Queens of the Stone Age i Muse oko 30 evra skuplji nego prošle godine i traže 260 evra.

Kao jedan od razloga navode i drastično povećane troškove što se prije svega odnosi na osoblje. Tehničarima, obezbjeđenju i ugostiteljskim radnicima su plate porasle od prošle godine a time i troškovi za organizatore.

Ove godine, kako objašnjavaju organizatori, povećane su i gaže za bendove. "Mi se suočavamo s 45 odsto većim troškovima nego prošle godine", kaže portparolka festivala Rok am ring/park, Karolin Hitcinger.

Uprkos tome predstavnici struke smatraju da bi bilo štetno sve povišene troškove prebaciti na posjetioce. "To šteti čitavoj branši. Gosti koji se istroše na velikim festivalima više neće moći da tako često idu na manje koncerte a to je loše za sve", kaže Bernd Šveajar iz Saveza za popularnu kulturu Bavarske.

Pritom treba reći i da su cijene za koncerte zvijezda poput Madone ili Eltona Džona postale astronomske. Za koncerte Madone u novembru ove godine redovne cijene ulaznica su išle i preko 1.000 evra za tzv. VIP mjesta.

Porast cijena su neki osjetili i po broju prodatnih ulaznica. Rok na ringu je prodao 20.000 ulaznica manje nego prošle godine.

Ali neki festivali poput Vakena, koji žive od kultnog statusa među obožavaocima nemaju problema s prodajom. 83.000 ulaznica za ovaj festival u sjevernonjemačkoj provinciji je "planulo" odmah nakon puštanja u prodaju, prenosi "b92".