Koncertom "40 Fingersa" otvoren GAF: Hvala ti Beograde na magičnoj noći

Italijanski gitarski kvartet "40 Fingers" svojim uspešnim koncertom otvorio je sinoć 22. Guitar Art festival (GAF) u Velikoj sali Kombank Dvorane u Beogradu pred ispunjenim kapacitetom publike u još uvijek aktuelno doba pandemije.

Malo prije prvih taktova majstorske četvorke muzičkih umjetnika, publici se obratio pomoćnik ministra kulture i infomisanja Radovan Jokić, koji je zvanično otvorio ovu manifestaciju, uz zahvalnost direktoru Bošku Radojkoviću na izuzetnom naporu da u ovako teško vreme realizuje ambiciozan festival. Naglasio je i to da je direkcija GAF-a uspjela da već 22. put, oko jednog instrumenta kao epicentra, proširi čitav jedan prostor i ispuni prazan umjetnički svemir.

"Uspeli smo, ovim koncertom nastavljamo tačno tamo gde smo stali prošle godine i sa ovim nastupom Gitar Art fest počinje svoju novu fazu digitalizacije", istakao je direktor Radojković, aludirajući da je bend "40 Fingers" bio otkazan u posljednji čas pred izbijanja pandemije u martu 2020.

Od tada su pokušali da ih dovedu još u tri navrata, van festivala, ali tek sada im je to zaista i uspjelo.

Takođe je dodao da je 22. izdanje i presudan momenat za njih u organizaciji i za sve one koji nisu bili u mogućnosti da dođu, jer sada mogu da gledaju direktan prenos nastupa na kanalu RTS 3.

Čim je bend stupio na scenu, dobio je ogroman aplauz koji se rasplinuo salom, a onda su seli na svoja mjesta i atraktivno muzičko putovanje od 100 minuta započeli kompozicijom "Libertango" slavnog argentinskog kompozitora Astora Pjacole (1921-1992), čijih 100 godina od rođenja slavi skoro cijeli svijet. Primamljiva melodija autora neobičnog pravca "novi tango" tek je bila uvod u dalje dinamične gitarske akrobacije u vidu svojih autorskih djela, dok se istaknuti član Emanuel Grafiti nije obratio ljubiteljima gitare na skoro čistom srpskom jeziku.

"Dobro veče, hvala vam što ste večeras sa nama. Drago nam je da smo ponovo ovdje nakon dužeg vremena", bio je vidno uzbuđen Grafiti, a onda mu je ipak bilo lakše da nastavi na engleskom.

"Ovo je naš prvi koncert poslije zaista velike pauze, od kada je krenula ova situacija, ima tome oko 16 mjeseci. Prije nego što nastavimo, moj kolega ima nešto da vam saopšti", i predao je riječ Andrei Vitoriju.

Gitarista je takođe na srpskom poželio svima dobro veče, zahvalio se publici što su došli i podijelio sa njima da su u bendu srećni što nastupaju ove noći, sve vrijeme čitajući taj govor sa papira.

"Sviraćemo vam instrumentalne komade i djela u našem aranžmanu, uživajte", bio je kratak Vitorio i onda su munjevito zasvirali čuveni hit američke grupe Toto – "Africa" (1982).

Izuzetno privlačne boje svjetla su se smjenjivale na svakoj sledećoj kompoziciji, tako da je nova numera bila u drugačijoj boji, i tako ukrug, kao vizuelni doživljaj inače prijatnog koncerta.

Istina, dalje je njihov repertoar uglavnom baziran na provjerenim hitovima američke i britanske sjvetske scene, odnosno možda previše popularno i komercijalno za jedan festival koji gradi i gaji umjetnički koncept i prosede.

Opet, naravno, i ova vrsta nastupa je veoma neophodna da u ovo zlokobno vrijeme pandemije raspoloži publiku željnu kulturnih dešavanja, te su oni išli na sigurnu kartu i isporučili jednu vrtešku neprolaznih bisera muzičke istorije - ABBA sa numerom "Mamma Mia!", Sajmon i Garfankl – "Sound of Silence" (za čuveni film "Diplomac"), The Police – "Message in a Bottle", Van Halen – "Jump".

Zanimljivo rješenje su stvorili sa kompozicijom "Disney Madley" koju čini više pjesama iz popularnih dugometražnih crtanih filmova Volta Diznija, a onda im je sedma umjetnost bila vodilja, te su briljantno dočarali glavne teme iz ostvarenja "Ratovi zvijezda" i "Posljednji Mohikanac", a izostala je ovaj put "Igra prijestola".

Za sam kraj na veličanstvenom bisu publika je horski pevala i tapšala uz antologiju zvanu "Hey Jude" od Bitlsa, čime su ovi momci (uz navedena dva sjajni su bili i Enriko Maria Milanezi i Mateo Brenci) zaokružili cjelovečernji koncert od punih 100 minuta efektne razmjene energije sa publikom.

"Ovo je bila magična noć! Hvala ti, Beograde", poručio je Emanuel Grafiti u ime cijelog benda sa velikim osmjehom i očigledno punim srcem zadovoljstva i sreće zbog trijumfalnog doživljaja.