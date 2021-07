Koncertom "Vasil Hadžimanov benda" otvorena Ljetna scena pozorišta "Jazavac"

BANJALUKA - Koncertom "Vasil Hadžimanov benda" u nedjelju naveče zvanično je otvorena Ljetna scena u sklopu Gradskog pozorišta "Jazavac". Ovaj teatar je tradicionalno pripremio bogat program za ljetne mjesece koji nam predstoje, a već prvog dana publika je dobila priliku da uživa uz odabrane numere i note ovog istaknutog benda.

Zadovoljstvo zbog nastupa pred banjalučkom publikom nisu krili ni sami članovi "Vasil Hadžimanov benda", a za "Nezavisne", neposredno pred koncert, muzičar i perkusionista ovog benda Bojan Ivković naglasio je da je ogromno zadovoljstvo što se uopšte opet svira, a na njegovu najveću radost jeste to da ponovo sviraju u Banjaluci. Dodao je da je Banjaluka uvijek bila na mapi ozbiljnih dešavanja kada se radi o džez, pop, rok i nekom muzičkom stilu kojem i sam pripada, a pojasnio je i da mu Gradsko pozorište "Jazavac" znači na mnogo više načina.

"Uvek sam govorio, najveće zadovoljstvo je što je banjalučka scena uvek znala da vrati osmeh, aplauz i sve ono što ovaj bend sam provocira da mu se desi. Nakon dugo vremena, ponovo nastupamo na mestu koje nam je duboko urezano u pamćenju, vraća se taj dobro poznati osećaj koji sam imao stojeći na tim daskama koje život znače upravo u 'Jazavcu', tako da se radujem ovom koncertu. S obzirom na to da imamo novog bubnjara, on će biti premijerno prikazan publici u Banjaluci i mislim da je u protekle dve godine 'samovanja' došlo do nekih novih muzičkih pomeranja, koja su sigurno drugačija od onog na šta je publika navikla što se tiče 'Vasil Hadžimanov benda'", kazao je Ivković.

Ivković je tada najavio i da će ovaj bend predstaviti potpuno novi pristup muzici koju sviraju, zahvaljujući bubnjaru koji je donio jedan novi vid energije u sam bend. Upravo u novom sastavu bend je pred banjalučkom publikom predstavio javno neke nove numere tek drugi put, a sudeći po reakcijama publike, njihov zvuk će biti još dugo obožavan u gradu na Vrbasu.

U okviru programa "Ljetne večeri u 'Jazavcu'", koji nam slijede, pored predstava sa redovnog repertoara "Jazavca", igraće se i predstave gostujućih pozorišta, planirani su brojni koncerti i projekcije. Ljubitelji pozorišta uživaće u poznatim komedijama "Celo telo tu me boli", "Pidžama za šestoro" te gostujućim predstavama "Božanski prelazak" u izvedbi Dorćolskog pozorišta i "Put po svijetu na trotinetu" u izvedbi Pozorišta iz Gradiške.

Repertoar Ljetne scene:

Subota, 10. jul, u 21 h

Koncert PREKIDAČ i MOTHERSURFERSI

Utorak, 13. jul, u 21 h

PIDŽAMA ZA ŠESTORO

Srijeda, 14. jul, u 21 h

PIDŽAMA ZA ŠESTORO

Četvrtak, 15. jul, u 21 h

Koncert Dječjeg hora "Jazavac" i Gradskog hora "Jazavac"

Nedjelja, 18. jul, u 21 h

Koncert HOT CLUB OF BELGRADE, gipsy jazz

Ponedjeljak, 19. jul, u 21 h

CELO TELO TU ME BOLI

Utorak, 20. jul, u 21 h

CELO TELO TU ME BOLI

Srijeda, 21. jul, u 21 h

Koncert DUŠKO ŠOBAT TRIO

Četvrtak, 22. jul, u 21 h

CELO TELO TU ME BOLI

Subota, 24. jul, u 21 h

Projekcija serije KOSTI, epizoda I i II

Nedjelja, 25. jul, u 21 h

Koncert SOPOT

Utorak, 27. jul, u 21 h

CELO TELO TU ME BOLI

Srijeda, 28. jul, u 19 h

PUT PO SVIJETU NA TROTINETU

Četvrtak, 29. jul, u 21 h

BOŽANSKI PRELAZAK

Dorćolsko narodno pozorište

Subota, 31. jul, u 21 h

Projekcije serije KOSTI, III i IV epizoda