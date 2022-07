Konstrakta za "Nezavisne": Nijedna evrovizijska pobeda neće dotaći vladajuće strukture

Ana Đurić Konstrakta, nakon evrovizijskog uspjeha, prvi nastup u Bosni i Hercegovini imaće 30. jula u Ljetnoj bašti u okviru predstojećeg "ŠA festa", memorijalnog festivala posvećenog Daliboru Popoviću Mikši.

Konstrakta će, kako je otkrila u ekskluzivnom intervjuu za "Nezavisne", u Prijedoru nastupiti sa svojim bendom "Zemlja gruva".

"Nastupamo kao Konstrakta i 'Zemlja gruva'. Kako je u pitanju festivalski nastup, trajaće malo kraće od samostalnog koncerta i izvešćemo sve pesme koje su objavljene kao Konstrakta i one koje odaberemo od 'Zemlje gruva'", kazala je Konstrakta, koja je osim o "ŠA festu" za naš list govorila o uspjehu pjesme "In corpore sano", o festivalima, alternativnoj, mejnstrim i muzici uopšte.

NN: "ŠA fest" spoj je muzike, teatra, slikarstva i umjetnosti uopšte, ukratko festival koji nije vođen profitom, ali može da bude dobar osnov za razvoj kulture ove regije. Šta mislite o takvim konceptima i projektima?

KONSTRAKTA: Sviđa mi se kako je koncipiran "ŠA fest", bar prema onome što sam pročitala na sajtu festivala. To mi se čini kao pametna razmena - da posetioci kupovinom karata pomažu neafirmisane umetnike, a da se festival i bendovi finansiraju od sponzorstava. Mislim da je bitno i da se podigne svest o tome da je umetničko stvaralaštvo delatnost koja se, kao i svaka druga, naplaćuje, i iza koje stoji rad i ulaganje. E sad, teško je postati vidljiv kad je u pitanju umetnički rad, i to je mesto na kome je dobrodošla pomoć. U okruženju u kome je isplativost imperativ, sistemska podrška za umetnike je među prvima ispala iz slike, to znamo. Tako da su "samostalne" inicijative za podršku neafirmisanima, poput ove koju radi "ŠA fest", lekovite.

NN: Koliko su Vam dragi festivali revijalnog tipa za razliku od takmičarskih?

KONSTRAKTA: Nisam ljubitelj takmičenja. Mi smo se i na nacionalno takmičenje za "Pesmu za Evroviziju" prijavili ne bismo li prikazali široj publici šta radimo, ali naše mesto, kao autorskog sastava, jeste pre na festivalima koji nisu takmičarski.

NN: Prije uspjeha koji ste postigli pjesmom "In corpore sano" Vaša muzička karijera trajala je dvadesetak godina. Mislite li da je ono što Vam se dogodilo na "Pesmi za Evroviziju 2022" jedna vrsta "incidenta" u odnosu na društvo?

KONSTRAKTA: Incident je utoliko što se izašlo iz uobičajenih tokova. Nismo mi tu usamljeni slučaj, dešava se to s vremena na vreme. I Laka, na primer, na neki način je bio incident. Takvi incidenti su potencijalna tačka neke promene, novotarije, koja će kasnije najčešće biti uvučena u mejnstrim. Mene incidenti raduju zbog tog prozora u nešto "drugo", i volela bih kad bi slučajevi poput slučaja Konstrakta podstakli zainteresovanost i radoznalost publike za sadržaje koji su van mejnstrima, ali možda je to preambiciozno.

NN: Petar Peca Popović rekao je da se Konstrakta infiltrirala na jedinu gledanu festivalsku stvar u Srbiji i rasturila sve. Da li danas na Vaš sad već čuveni nastup gledate kao na infiltraciju?

KONSTRAKTA: Moram da priznam da nismo imali nikakve diverzivne ambicije kad smo se prijavili na "Pesmu za Evroviziju 2022". Jednostavno, radili smo svoju stvar, onako kako radimo svoje stvari. I možda je ta naša neproračunatost, odnosno to što nismo radili onako kako zamišljamo da publika zamišlja da treba, ono što je prepoznato. Mi smo bili mi.

NN: Objavljeno je na hiljadu reakcija na pjesmu "In corpore sano". Koje reakcije Vama znače, a koje su Vam najsimpatičnije, najduhovitije?

KONSTRAKTA: Za mene bi najviši domet bio kad uspeš kroz zabavu da približiš ljudima neku problematiku ili da podeliš neke teme. Znači mi kad se ljudi zabave kroz našu muziku, kada promišljaju, diskutuju. Kad sam bila mlađa, značilo mi je da proživljavam i promišljam kroz muziku i tekst pesme, da prolazim kroz emocije. Kada čujem da je nekom naša muzika to isto obezbedila, to mi dođe kao veliko priznanje. Bilo je toliko reakcija i mimova, ne sećam se svega, ali obožavam duhovitost naših ljudi.

NN: Postali ste uzor mnogim mladim ljudima. Da li to znači i određenu vrstu pritiska i pojačanog osjećaja odgovornosti?

KONSTRAKTA: Možemo samo da radimo najbolje što znamo. Ne bih da razmišljam o tome šta se od mene očekuje i da po toj pretpostavci radim. Ne valja to.

NN: Koje su prednosti, a koje mane popularnosti?

KONSTRAKTA: Prednost je svakako to što te ljudi čuju kada nešto kažeš. Estradizacija mi ne prija, mada me ponekad zasmeje. Za mane mi treba još malo vremena da bih ih sročila.

NN: Da li je ljepše biti dio alternativnog ili mejnstrim muzičkog svijeta i koliko je zapravo ova podjela teoretska, a koliko izražena u praksi?

KONSTRAKTA: Mejnstrim te gura u biznis, to je deo koji meni malo teže pada za sada. S druge strane, tu stvari teku laganije, imaš više resursa da ostvariš svoje zamisli. Iz našeg iskustva, posao je isti kao onaj koji smo radili do sada, ali u mnogo većem obimu i stoga zahteva složeniju organizaciju.

NN: Da li su Vam se slegli utisci iz Torina? Kazali ste da su Vaš integritet i ideja stekli poštovanje, što je istina. Ipak, malo ste govorili o tome da je jedna pjesma koja je prvobitno bila druga u Ukrajini, postala prva u Evropi. Koliko mislite da su jaki vanumjetnički kriterijumi na "Evroviziji" ili o tome uopšte ne razmišljate i ne dotiče Vas mnogo?

KONSTRAKTA: Znamo da je "Evrovizija" često poligon za izražavanje društvenopolitičkih stavova. Pitanje je koliko to ima smisla i koliko ima zaista uticaja na politiku. Rekla bih da nema i nažalost nijedna evrovizijska pobeda neće dotaći vladajuće strukture koje odlučuju o našim životima.

NN: Vaš nastup na "Evroviziji" u očima javnosti viđen je i kao patriotski i kao kosmopolitski čin. Šta za Vas znače pojmovi patriotizam i kosmopolitizam?

KONSTRAKTA: Razlike čine lepotu sveta, a vrednosti u koje verujem su opšte i prevazilaze lokal. Patriotizam razumem samo kao doprinos zajednici kojoj pripadaš.

NN: Da li je Vaš čuveni "Triptih" zamišljen kao diskusija o čovjeku u vremenu koje nazivamo neoliberalizam, s obzirom na to da jedan stih iz istog i kaže "diskutujemo o neoliberalizmu"?

KONSTRAKTA: Nisam svesno postavila tu temu kao krovnu temu "Triptiha". Ali da, kad se stvar sabere "Triptih" jeste odraz toga kako se osećam u svetu u kome živim, u neoliberalnom svetu, skoro pa rezignirana nad besmislom. A izgleda da nisam jedina koja se tako oseća.

NN: Za Vas kažu da ste ujedinili ne samo Srbiju, nego i bivšu Jugoslaviju više nego svi političari zajedno u posljednje tri decenije. Sa druge strane, Vi izbjegavate izjave o politici. Pored same Vaše pjesme, šta je ključ tog "ujedinjenja": izbjegavanje priče o politici, ponuda drugačijeg sadržaja umjesto kritike koja je u većini slučajeva destruktivna, a ne konstruktivna?

KONSTRAKTA: Nisam političar, ne snalazim se u tome. Ono o čemu ja pričam, iz prvog lica, je ljudski, opšte, i čini mi se da to mogu da razumeju svi. Pitanje je objedinjavanja pre nego ujedinjavanja. To bi možda bio ključ.

NN: Koji su Vaši profesionalni planovi?

KONSTRAKTA: Do kraja septembra smo koncertno aktvini, a onda bi valjalo naći vremena za nove teme i nove pesme. Dalje ne znam.