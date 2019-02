"Kontakt" okuplja velika muzička imena

​Konferencija "Kontakt", čije će treće izdanje biti održano u Beogradu od 20. do 23. marta, najavljuje bogat i raznovrstan muzički program.

Nastupe tokom festivala su najavili bendovi "Partibrejkersi", "Eyesburn", Džon Spenser i "Hitmakers", "Irie FM", "Goblini", "Zoster", "Urban & 4", FIT i mnogi drugi.

Koncertni dio "Kontakta" u srijedu, 20. marta, u klubu "Subbeerni centar" otvaraju hrvatski psihodelik pank bend M.O.R.T! i ruski sastav "Pasoš", čiji je frontmen Beograđanin Petar Martić, a u klubu "Elektropionir" nastupiće bendovi "The Trigger", S.U.S i "Moreuz".

Drugog dana "Kontakta" u četvrtak, 21. marta, u klubu "Subbeerni centar" nastupa poznati američki muzičar Džon Spenser s pratećim bendom "The Hitmakers", s kojim izvodi svoje najveće hitove. Regionalna publika već je imala priliku da ga sluša u okviru njegovog poznatog sastava "Jon Spencer Blues Explosion".

Tokom "Kontakta", u Beogradu gostuje projekat "Rijeka 2020. evropska prijestonica kulture", za koji je osmišljen poseban umjetnički program na nekoliko beogradskih lokacija, a u klubu "Elektropionir" u sklopu "Kontakta" predstaviće se koncertom kultne riječke grupe FIT.

Trećeg dana "Kontakta" zvijezde muzičkog programa su "Partibrejkersi" u Hali sportova "Ranko Žeravica", koji poslije tri godine ponovo sviraju za beogradsku publiku. Osim njih, istog dana nastupiće i jedan od najpopularnijih domaćih bendova "Irie FM" u klubu "Subbeerni centar", a "Stereo Banana" i "Helem Nejse" u "Elektropioniru".

Posljednjeg dana "Kontakta" u subotu, 23. marta, glavni muzički program održava se u Hali sportova "Ranko Žeravica", kada nastupaju poznati beogradski bendovi "Eyesburn", "Goblini" i "Zoster", dok publiku u klubu "Subbeerni centar" očekuje nastup hrvatskog satava "Urban&4".

U klubu "Elektropionir" posljednje večeri "Kontakta" nastupa bend "Stray Dogg", koji će, pored poznatih hitova, svirati pjesme s hvaljenog albuma "Look At The Moon".

"Kontakt" ove godine prvi put predstavlja tri programske cjeline, koje će okupiti veliki broj profesionalaca i ljubitelja muzike. Prvi dio je konferencija, drugi izložbe posvećene festivalima i muzičkom biznisu i treći dio najavljeni muzički program.

"Kontakt" za cilj ima, prije svega, umrežavanje organizatora i promotera regionalnih muzičkih festivala, turističkih udruženja i organizacija, kulturnih centara, klubova i ostalih radnika u kulturi i umjetnosti, koji posljednjih godina uveliko imaju uticaj na privredni razvoj regiona. Više informacija o konferenciji može se naći na zvaničnoj internet stranici www.kontakt.org.rs.