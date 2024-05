Kosovo na Evroviziji?

​Samoproglašeno Kosovo već nekoliko godina pokušava da učestvuje na Pjesmi Evrovizije, što im ne polazi za rukom.

Na društvenoj mreži Twitter podijeljen je post gdje je navedeno da samoproglašeno Kosovo planira da učestvuje na Evroviziji sljedeće godine.

"Kosovski javni emiter potvrdio je da planira da 'uskoro podnese prijavu EBU' za takmičenje na Evroviziji 2025."

Komentari i reakcije na pomenuti post su raznoliki, a najčešći su:

"Morate biti zemlja, da biste učestvovali na ovakvom takmičenju", "Potrebna nam je Dua Lipa", prenosi "b92".

Kosovo plans to participate in the next year's Eurovision. Kosovo's public broadcaster has confirmed that is planning to "soon submit its application to the EBU" to compete in Eurovision 2025. (via: Eurovoix) pic.twitter.com/eLVkyX89Ql