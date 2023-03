Kraj puta za Kiss u decembru u Njujorku

NJUJORK - Američki rok sastav Kiss najavio je da će na svojoj oproštajnoj turneji posljednje koncerte u karijeri održati 1. i 2. decembra u prestižnoj njujorškoj dvorani Medison skver garden.

Bend kog predvode od početka gitarista Pol Steli i basista Džin Simons naveo je da je matični grad Njujork dio njihovog etosa i priče više od četiri decenije, da su osjetili da je odgovarajuće da vrhunac njihove karijere bude na pozornici Medison skver gardena.

"Kiss je rođen u Njujorku. U 23. ulici. Prije pola vijeka. Biće povlastica i čast završiti sa turnejama u Medison skver gardenu, deset blokova i 50 godina od kako smo počeli", stoji u saopštenju, prenosi Tanjug

Kiss su prepoznatljivi po osobenim maskama i kostimima, kao i hitovima kao što su "I Was Made For Loving You", "Forever" i "I Love It Loud", a u saopštenju ističu da od oktobra počinju "absolutno završni koncerti konačne turneje" "The End of the Road Tour", na koju su krenuli još predpandemijske 2019. godine.