Kričković na rukama Banjalučana

Beogradski bend "Mortal Kombat", koji je pažnju javnosti stekao čvrstim zvukom u kombinaciji sa satiričnim tekstovima, održao je u subotu uveče koncert u banjalučkom Klubu studenata (KSB).

Koncert su otvorili velikim hitom "Devedesete" i na taj način zapalili banjalučku publiku koja je pjevala uglas sa "Mortal Kombatom". Kasnije su se nizali hitovi "Papučar", "Metalac", "Serenada" i mnogi drugi.

Koliku ljubav publika u gradu na Vrbasu gaji prema ovom sastavu, dokaz je i nošenje frontmena benda Miloša Kričkovića na rukama kroz masu.

Uoči koncerta, Kričković se u razgovoru za "Nezavisne" prisjetio prvih nastupa ovog benda u gradu na Vrbasu, te zašto gaje posebnu ljubav prema banjalučkoj publici.

"Beše to pre skoro 10 godina, dok smo još svi imali kosu i ukupno 100 kilograma manje. Posle 'slučajne' prve beogradske svirke, 'naslepo' smo se zaputili u Banjaluku. Bilo je to epsko putovanje, puno kvarova i nepredvidivih situacija, na kome nas još samo vanzemaljci nisu oteli. Osim toga, mislili smo da niko neće doći na naš, u to vreme, demo bend, a Banjalučani su nas totalno razuverili i oduševili", prisjetio se Kričković.

"Mortal Kombat" trenutno promoviše treći studijski album "Besprekorna pobeda", a ove sezone krenuli su na balkansko putovanje na kojem će, osim Banjaluke, posjetiti Split i Zagreb.