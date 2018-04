Kuća slavnih Rock and Rolla sada uvrštava i pjesme

Kuću slavnih Rock and Rolla počela je, uz umjetnike, uvrštavati u svoju postavu i pjesme, pa je tako na ovogodišnjoj 33. indukcijskoj ceremoniji u Clevelandu uvršteno šest pjesama, piše Billboard.

Prvi uvršteni singlovi su "Rocket 88" Jackieja Brenstona i njegovih Delta Cats (1951.), "Rumble" Linka Wraya (1958.), "The Twist" Chubbyja Checkera (1960.), "Louie Louie" The Kingsmena (1963.), "A Whiter Shade Of Pale" Procol Haruma (1967.) i "Born To Be Wild" Steppenwolfa (1968.).

Predstavljajući novu kategoriju, američki muzičar "Little Steven" Van Zandt kazao je da se radi o priznanju izvrsnosti pjesmama koje su oblikovale rock 'n' roll i snimcima umjetnika koji se ne nalaze u Kući slavnih, što, naglasio je, ne znači da se nikada neće tamo naći, prenosi Hina.

"Svi znamo da se istorija muzike može promijeniti jednim jedinim singlom. U tri minute odjednom možemo ući u novi smjer, pokret, stil, iskustvo. Te tri minute mogu rezultirati osobnom otkrivenjem i prosvijetljenjem koje može promijeniti naše živote", dodao je.

Taj muzej u Clevelandu od 1983. u svoj sastav uključuje imena za koja smatra da su najvažnija i najutjecajnija u rock muzici, a najbitniji uslov, osim doprinosa rock’n’rollu, je da su debi album objavili najkasnije 1992.

Od muzičkih imena u Kuću slavnih ove godine uvršteni su Bon Jovi, The Cars, Dire Straits, The Moody Blues i Nina Simone. Pod kategoriju "rani uticaji" uvrštena je američka muzičarka Sister Rosetta Tharpe koja je u 30-im i 40-im godinama prošlog vijeka popularnost stekla svojim gospel djelima.