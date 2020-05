Kultna balada "You are so beautiful" napisana kao posveta majci

Džo Koker, je pjevač s nezaboravnim i prepoznatljivim hrapavim glasom, rođen je 20. maja 1944. godine u engleskom gradu Šefildu.

Tokom duge karijere izdao je 22 studijska albuma s brojnim hitovima, ali na spomen njegova imena mnogi se prvo sjete legendarne pjesme "You Are So Beautiful". Ova omiljena balada često se čuje i na vjenčanjima jer je mladenci vole odabrati za prvi ples.

Međutim mnogi ne znaju da je ovaj hit iz 1974. godine s njegovog albuma "I Can Stand a Little Rain" zapravo obrada.

Iste godine, samo nekoliko mjeseci ranije, pjesma je objavljena na devetom studijskom albumu muzičara Bilija Prestona, jednog od samo nekoliko muzičara kojeg su zbog saradnje s bendom "The Beatles" nazivali petim Beatleom.

Preston je pjesmu napisao sa svojim prijateljem i dugogodišnjim suradnikom Brusom Fišerom. Iako gotovo svi vjeruju da je "You Are So Beautiful" ljubavna balada prožeta klasičnim romantičnim osjećajima prema ženi, glavna inspiracija za pjesmu zapravo je bila Prestonova majka Robi Li Viliams za koju je bio jako vezan.

Isprva to nije znao ni muzičar Sem Mor, njegov prijatelj koji je jednom prilikom ispričao anegdotu vezanu uz ovaj hit. Misleći da je to klasična ljubavna pjesma, uvrstio ju je u svoj repertoar kako bi s njom tokom koncerata zavodio obožavateljice.

Kad je Preston to saznao, ostao je zgrožen. To je pjesma o mojoj mami, rekao je Moru.

Među muzičarima koji su izvodili "You Are So Beautiful" bio je i Denis Vilson iz "Beach Boysa". Muzičkom industrijom dugo je kružila legenda prema kojoj je upravo on na jednoj privatnoj zabavi pomogao Prestonu da završi pjesmu.

Niko zapravo nije mogao potvrditi je li stvarno dao svoj autorski doprinos, ali zato je njegov brat Brajan Vilson, legendarni suosnivač "Beach Boysa", 2004. godine stao na kraj glasinama.

Kada su ga u intervjuu pitali je li Denis zaista nepotpisani koautor "You Are So Beautiful", Brian je dao vrlo jasan odgovor: On nije napisao tu pjesmu.