Kultni hit "Take On Me" premašio milijardu pregleda

Spot za pjesmu "Take On Me", koju je norveški pop trio A-ha objavio 1985. godine, na YouTube je postavljena u januaru 2010. premašio je milijardu pregleda.

Ove godine video je imao oko 480.000 pregleda dnevno, rekli su iz YouTube-a za CNN.

Kultni hit "Take On Me" postao je drugi muzički video iz zlatne ere New Wave-a koji je ostvario toliki broj pregleda, prenosi Telegraf.

Video u kome su kombinovani igrani i animirani dijelovi, dobio je 1986. godine šest MTV Music Awards nagrada i bio je nominovan za omiljeni Pop/Rock video na American Music Awards.

Bend je objavio dobre vijesti na svom Twitter nalogu, zajedno sa novom majicom kojom će biti obilježen ovaj događaj.

Osim hita grupe A-ha, jedini video iz osamdesetih koji je dostigao milijardu pregleda je spot benda Guns N 'Roses "Sweet Child O' Mine", koji je na YouTube postavljen za Božić 2009. godine.