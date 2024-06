"Kultura na ulice 2024!": Publika uživala u operskim arijama velikog Mocarta

SARAJEVO - Koncert "Mocartu u susret" u izvedbi mladih umjetnica i umjetnika Hane Salihović, Amile Ravkić i Erola Ramadanovića uz klavirsku pratnju Bakira Samardžića održan je sinoć u foajeu Narodnog pozorišta Sarajevo (NPS), a u okviru specijalnog programa "Kultura na ulice 2024!".

Kako je saopšteno iz NPS, publika je uživala u atraktivnom umjetničkom programu ispunjenom bezvremenim operskim arijama jednog od najvećih kompozitora klasične muzike V. A. Mocarta: "Padre, germani, addio", "Non piu andrai", "Voi che sapete", "Giunse alfin il momento… Deh vieni, non tardar", "Non siate ritrosi".

"Ideju za koncert 'Mocartu u susret' dobili smo upravo iz rada i spremanja nove premijere Mozartove opere 'Figarov pir'. Dobili smo želju da cijeli koncert posvetimo upravo Mocartu i da sarajevskoj publici prenesemo ljepotu njegovih djela", izjavili su izvođači.

Naime, na koncertu su pored arija i dueta iz pomenute opere, izvođeni arije, dueti i terceti iz drugih poznatih Mozartovih opera, među kojima su "Idomeneo", "Don Giovanni" i "Così fan tutte".

Takođe, kako pojašnjavaju iz NPS, redoslijed programa bio je usklađen sa prvim izvođenjima pomenutih opera, dajući prostor publici da se bolje i više poveže sa Mozartovim stvaranjem.

O programu "Kultura na ulice 2024!"

"Kultura na ulice 2024!" je specijalni program Narodnog pozorišta Sarajevo koji se održava se na javnim prostorima sarajevskih općina pod pokroviteljstvom Vlade Kantona Sarajevo, te u partnerstvu s Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo.

"Projekat je multimedijalnog karaktera i izražava sve oblike umjetničkog izraza prisutne u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo, dok je cilj projekta da kroz angažman profesionalnih mladih umjetnika i vrhunski program i izvedbu, približi kulturu i umjetnost građanima", pojašnjavaju iz NPS.

Dalje napominju da u slučaju vremenskih neprilika Narodno pozorište Sarajevo zadržava pravo promjene lokacija i termina, te da je ulaz na sve programe u produkciji specijalnog programa "Kultura na ulice 2024!" besplatan.

