Kulturni fenomen: Strimovanje jedne pjesme skočilo za 4.900 odsto

​"Long Long Time" Linde Ronstad skočio je na top-listama na striming platformama nakon sinoćnje epizode ​​HBO hit-serije "The Last of Us".

Nakon emitovanja epizode, broj striminga pjesme iz 1970-ih porastao je za 4900% prema Spotifaju.

"Long, Long Time" je istaknuto i može se čuti u scenama sa preživjelima Bilom (Nik Oferman) i Frankom (Murej Bartlet), kao i kasnije u scenama sa Džoelom (Pedro Paskal) i Eli (Bela Remzi).

Pjesmu je izabrao izvršni producent i reditelj Kreg Mejzin, ali nakon što je to predložio njegov prijatelj Set Rudecki. Mejzin je tražio pjesmu uz koju bi se dva lika povezala.

U razgovoru za Varajeti, Mejzin je rekao: "Znao sam da ta pjesma treba da pogodi određene stvari o čežnji i bolu i beskrajno neuzvraćenoj ljubavi", rekao je. "Nisam mogao da nađem pravu pjesmu za svoj život. Pokušavao sam i pokušavao, a onda sam poslao poruku svom prijatelju Setu Rudeckom. Rekao sam mu: "Evo sve što mi treba za tu pjesmu", a dvije sekunde kasnije, on mi je odgovorio: "Linda Ronstad, "Long, Long Time". To je bilo to!", prenosi b92.

Napisao ga je Geri Vajt, a pjesma se nalazi na Lindinom albumu "Silk Purse". Singl je proveo 12 nedjelja na Billboard Hot 100 listi, i dostigao vrhunac na 25. mjestu.