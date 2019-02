Kum Šabana Šaulića ispričao šta se dešavalo u trenutku nesreće

U rano nedjeljno jutro na autoputu A2 u blizini grada Bielefelda, na zapadu Njemačke, spasioci su iz smrskanog seata izvukli trojicu teško povrijeđenih muškaraca.

U automobilu, u kojem je poginuo pjevač Šaban Šaulić, nalazio se i njegov kum Slobodan Boban Stojadinović, koji je tokom stravične nesreće u seatu sjedio neposredno iza Šabana Šaulića.

Stojadinović je reporteru "Blica" iz bolničke postelje, za koju su ga prikovale teške povrede, ispričao šta se događalo u tim kobnim minutima.

"Do pola 4 smo imali nastup u klubu. Onda smo se dogovorili da pošto imamo avion rano ujutru legnemo u hotelu i da ga budim u 6.15 sati. To je bio dogovor. Došao sam u sobu, sat vremena sam spavao i u 6.15 me budi telefon. Ustajem, a u tom trenutku Šaban je već bio budan i spreman, te mi lupa na vrata. I pitam ga: 'Pa zašto žuriš?' A on mi kaže: 'Pa hajde, molim te, brzo, zašto kasniš? Žurimo!' Malo mi čudno bilo zašto me zove i zbog čega, nikada pre nije tako. Imali smo još tri sata do poletanja aviona njegovog. Brzo sam se obukao, spustio dole, ušli smo u auto. Krenuli, bio je malo nervozan i tu mi je zamerio što ga nisam probudio tri minuta ranije. Pazite, tri minuta, nisam mogao da verujem. Sav je bio čudan", kaže Stojadinović, prenosi "Blic.rs".

Stojadinović se prisjeća da je kralj narodne muzike i tokom nastupa bio nekako nestrpljiv.

"Sve vreme dok je pevao gledao je na sat, jedno pet puta. Kao da je negde jurio i žurio, kao da ga je neka nesreća vukla. Dok smo putovali, pričali smo o našim ljudima koji ovde dobiju penziju, a umru ovde. I ništa ne prožive", prisjeća se Stojadinović.

Na automobilu Seat su bila loša svjetla i Šaban je to primijetio. A klavijaturista Mirsad Kerić mu je, prema riječima Stojadinovića, odgovorio: 'Nešto nam ne radi lampa, pukla, sada ću da vozim po dugim'.

"Nismo pet reči progovorili i onda bam! Neki radovi na putu su bili, te se sve iz tri trake sužavalo u jednu. Naletelo je drugo vozilo na nas od pozadi, a Mirsad koji je vozio je kočio. Sedeo sam pozadi, a ispred mene je sedeo Šaban. Iza Mirsada je bio njegov instrument sintisajzer, a kažu da je od njega dobio težak udarac u glavu. Od silne, kompletan gepek nam je nabio skroz napred", kaže Stojadinović.

Nekoliko puta je padao u nesvijest i budio se. Dok su ih vadili iz auta gledao je kako doktori pokušavaju da ožive Mirsada.

"Pitao sam gde je Šaban i video da ga nema. U tom trenutku sam se onesvestio. Onda su me izneli, video sam da je došao veliki broj ekipa Hitne pomoći. Probudio sam se i pitao doktore da li Šaban i Mirsad idu sa mnom, rekli su mi da ih voze u drugu bolnicu", kaže Stojadinović.

Šabanova supruga Goca ga je neprekidno zvala na mobilni telefon.

"Zvala je 50 puta, moj i Šabanov telefon je zvonio sve vreme. Javio sam se i pita me gde si, što tako pričaš. Kažem joj da sam malo povređen, a da Šaban nije pored mene, i onda je nastao haos", kaže Stojadinović.

Šabanov kum nije životno ugrožen, ali je pretrpio višestruke teške povrede.

"Imam polomljenih 6 rebara i pršljen vratni mi je pukao i oštetio arteriju. Lumbalni deo mi je pukao, ne mogu da se pomerim iz kreveta. Zubi su mi svi pukli, sav sam ugruvan i ubijen. Ne mogu da se pomerim", ispričao je reporteru Blica Slobodan Boban Stojadinović.

