"Kustendorf klasik" okupiće 50 mladih muzičara

Festival ruske klasične muzike "Kustendorf klasik" okupiće od 10. do 12. jula u Drvengradu 50 mladih muzičara iz renomiranih muzičkih škola i muzičkih akademija iz Srbije, Republike Srpske, Rusije, Bjelorusije, Njemačke i Kine, saopštili su danas organizatori.

Oni će se takmičiti za Zlatnu, Srebrnu i Bronzanu matrjošku u dvije starosne kategorije, i to od 13 do 17 godina i od 18 do 25 godina, a žiri će činiti rektor Državne muzičke akademije iz Bjelorusije Jekaterina Dulova, kao predsjednik, kompozitor Anja Đorđević i pijanista Aleksandar Madžar.

Osnivač festivala, reditelj Emir Kusturica rekao je danas na konferenciji za novinare da će na svečanom otvaranju koncert održati poznati ruski violista Jurij Bašmet, druge večeri nastupiće Aleksandar Madžar, kao i bariton Vasilij Gerelo uz klavirsku pratnju Olega Vajnštajna.

Bašmet i Madžar će nastupiti sa Simfonijskim orkestrom "Kustendorf", kojim će dirigovati Srboljub Dinić.

Festival će zatvoriti koncert jermenskog violončeliste Nareka Haknazarjana, violiniste Hačatura Almazjana i baritona Efima Zavaljnog, kao i Kragujevčkog pjevačkog društva u pratnji Južnosahalinskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Tigrana Haknazarjana.

U okviru festivala gosti će držati radionice za mlade talente, a u revijalnom programu biće izvedena savremena opera Mikaela Tarivardijeva "Očekivanje", u režiji Vladana Ćurkovića i pod dirigentskom upravom Marije Stajić.

U okviru pratećeg programa u jutarnjim časovima biće prikazani filmovi "Tema", Gleba Panfilova i "Dobrodošli, ili bez prestupa" Elema Klimova.

Kusturica je naveo da su večernji časovi rezervisani za džez u "Prokletoj avliji".

On je podsjetio da na Mećavniku nema crvenog tepiha "za koji se gine i koji pravi roj ljudi koji žive za taj momenat".

"NJima nije stalo do toga da im film bude najbolji na svijetu, već samo da bude dovoljno dobar da bi mogli u novom odijelu dobre marke, sa djevojkom, takođe, dobre robne marke, da prošetaju tim crvenim tepihom i praktično u drugi plan stave ono što je najvažnije, a to su autori. Zato je ovo pokušaj da se akcenat stavi na autore", rekao je Kusturica.

On je istakao da su svijetu "koji se guši u rijalitiju i živi tabloidni život, smišlja fikciju i laž u kojoj je ugodnije nego u istini, gdje kultura trpi završne smrtonosne udarce", Mećavnik i njegovi festivali kao "grupa Don Kihotovih fanova koji pokušavaju da ožive ono što zamire i što je fragmentarni dio kulture, a ne njena udarna igla".

"Utoliko je taj zahvat i značajniji nego što smo mislili", naglasio je Kusturica.

On je napomenuo da je na konkurs za ovogodišnji festival stiglo skoro 100 prijava što je rekordan broj.

Festival "Kustendorf klasik" održava se sedmu godinu, pri čemu je prethodnih godina nosio naziv "Boljšoj".

Sanja Lubardi, predstavnik kompanije "Gasprom njeft", koja je podržala održavanje festivala, istakla je da ta kompanija želi da doprinese kulturnoj i socijalnoj vezi Srbije i Rusije, te da je "Kustendorf klasik" jedan od načina da se to postigne.