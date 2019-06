Kutak za ljubitelje knjige na "Nektar OK festu"

Osim bogatog muzičkog programa, u okviru kojeg će publika na ovogodišnjem šestom "Nektar OK festu" uživati u nastupima najpoznatijih regionalnih, ali i svjetskih muzičkih imena, od 12. do 14. jula Tjentište će biti epicentar najbolje zabave, upotpunjene i ostalim pratećim programskim sadržajima, koji ovaj festival čine drugačijim od drugih.

Sjajnom muzičkom programu, planinarskim šetnjama najljepšim stazama NP Sutjeska, adrenalinskoj rafting vožnji rijekom Tarom, filmskim projekcijama na otvorenom, pridružuje se još jedan zanimljiv sadržaj. Riječ je o "OK Book" zoni "Nektar OK festa", u kojoj će ove godine priliku da promovišu svoja izdanja imati poznati autori Branko Golubović Golub, frontmen benda "Goblini", i Nenad Marjanović - Dr Fric, bivši basista kultnog pulskog pank benda "KUD Idijoti".

Promocija knjige "Izgužvane misli" Branka Golubovića Goluba biće održana u "OK Book" zoni u petak, 12. jula, istog dana kada ovaj poznati bend nastupa na "Jägermeister" glavnoj bini.

Riječ je o autobiografiji frontmena pank-rok benda "Goblini", koji je devedesetih godina prošloga vijeka uspio da napravi ozbiljnu karijeru, a i danas slovi kao jedan od najpopularnijih regionalnih bendova. Bez dlake na jeziku autor piše o tome kako je mali pank bend iz provincije uspio da napravi ozbiljnu karijeru i da stekne poštovaoce na prostoru bivše Jugoslavije.

U subotu, 13. jula, "OK Book" zona ugostiće Nenada Marjanovića - Dr Frica, koji će promovisati novo izdanje "Život sa Idi(j)otima". Knjiga se bavi diskografski najplodonosnijim djelom karijere sastava, koji je ratnih godina stekao kultni status na Balkanu, a antiratni stav i neskriveni antifašizam svrstao je "KUD Idijote" među ikone urbane ljevice u ovom dijelu Evrope.

"Život s Idi(j)otima" je iskrena i emotivna priča o Puli, Istri, ljubavi, mržnji, gašenju jednog sistema, uspostavljanju novog sistema, gašenju jedne i uspostavljanju druge države. Priča koja je prožeta pričicama iz života jednog rokenrol sastava u vrtlogu rata, priča o ljudima, njihovim karakterima, priča pisana iz garderoba rok klubova, priča koja ulazi iza svijetala pozornice, priča kojom se ne bave istoričari, a koja se bavi bendom koji je zasigurno istorijski fenomen urbane kulture jedne izgubljene generacije.

Tjentište ove godine od 12. do 14. jula nudi više od jednog razloga da ga posjetite. Stoga, ukoliko još niste, iskoristite preostale dane do festivala i osigurajte svoje mjestu u festivalskom kampu. U ponudi su paket OK kamp (kamp + ulaznica) po cijeni od 35 KM i Paket III (kamp + ulaznica + prevoz iz većih gradskih centara u BiH do Tjentišta i nazad) po cijeni od 70 KM. Više informacija o načinu prijave moguće je pronaći na zvaničnom sajtu www.okfest.net/#booking.

