Kvartet "Flutete" za "Nezavisne": Izazove rado ispunjavamo

BANJALUKA - Svim umjetnicima je saradnja sa drugim muzičarima i kompozitorima veoma značajna zbog razmjene ideja i iskustava pa sve do zajedničkog stvaranja nekih novih ideja ili djela koja će nastaviti svoj život kroz vrijeme, kazala je Marija Pilipović.

Ona je jedna od članica kvarteta flauta "Flutete", koji još čine i flautistkinje Sunčica Lončar, Nataša Vukojević i Deana Simić, a koji će od sutra do 26. novembra u Kulturnom centru Banski dvor realizovati projekat "All these premieres".

"Projekat obuhvata više aktivnosti. Naime, sutra ćemo u okviru cjelovečernjeg koncerta u Banskom dvoru publici predstaviti novi repertoar koji obuhvata djela isključivo njemačkih kompozitora iz perioda baroka pa do danas. Želimo publici da predstavimo kompozicije stilova koji donose mnogo različitosti, ali i tretmana flaute kao instrumenta kroz muzičku istoriju", navela je Pilipovićeva.

Dodala je da će upravo na tom koncertu premijerno izvesti djelo koje je njemački kompozitor Nikolaj Briher posvetio njihovom kvartetu.

"U subotu, odnosno 25. novembra, od 10 časova navedeni kompozitor održaće predavanje na temu 'Od ideje do realizacije', na kojem će predstaviti cjelokupni put kako ideja postaje umjetničko djelo i kako to djelo počinje svoj umjetnički život i traje. Takođe, planirana je i radionica sa domaćim kompozitorima koji će međusobno razmijeniti svoje ideje sa gostujućim kompozitorom", najavila je ona.

Osvrćući se na prisustvo Nikolaja Brihera na njihovom koncertu u Banjaluci, Pilipovićeva je naglasila da je velika čast kada vam kompozitor posveti djelo, a posebno kada svoje stvaralaštvo i rad predstavljate i van granica matične zemlje.

"Naravno, sve to nosi veliku odgovornost, ali svaki izazov za nas predstavlja zadatak koji rado ispunjavamo, kojim unapređujemo sebe i naš rad u ansamblu", dodala je ova flautistkinja.

"Flutete" postoje već četiri godine, a prema riječima Pilipovićeve, za taj period njihovi koncerti su bili jako dobro prihvaćeni od strane publike, bez obzira da li su nastupale u većim ili manjim sredinama.

"Ono što je publika prepoznala kod našeg ansambla jeste pozitivna energija, osmišljen repertoar i kvalitet izvođenja. Broj koncerata koje smo realizovali u relativno kratkom periodu postojanja je zaista velik i ono čemu težimo jeste da nastavimo koncertne aktivnosti u zemljama regiona", istakla je ona.

Ideja za nove projekte im ne nedostaje. Ipak, put do njihovog ostvarivanja ponekad je i vijugav, a svaki zadatak im donosi nova iskustva i pomaže da unaprijede svoj rad kako u ansamblu, tako i pojedinačno.

"Naša upornost i kvalitetan rad prepoznati su od strane sponzora koji nam pomažu u realizaciji projekata. Svako ko želi da se ozbiljno bavi nekim poslom zna da put nije lak, ali najveća nagrada jeste zadovoljstvo nakon uspješno realizovanog koncerta ili nekog drugog posla", zaključila je Pilipovićeva.