Lady Gaga predstavila baladu "I'll Never Love Again"

Jutros je Lady Gaga predstavila pjesmu "I'll Never Love Again". Ova prekrasna balada jedan je od singlova koji će pratiti radnju filma "A Star Is Born".

Poznata američka muzičarka nedavno je objavila i pjesmu "Shallow", na kojoj je učestvovao i Bradley Cooper, inače glavni režiser, producent i glumac u filmu "A Star Is Born" u kojem će jednu od značajnijih glumačkih rola upravo igrati Lady Gaga.

Spomenuta romantična drama u svojoj suštini je remake istoimenog filma iz 1937. godine, a prvobitno je glavna uloga bila namijenjena Beyonce. Tačnije, šuškanja o remakeu filma sežu još u 2011. godinu, a cjelokupnu produkciju filma na svojim plećima u tom periodu trebao je iznijeti Clint Eastwood.

Film je premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Veneciji ove godine, a od danas bi trebao biti dostupan javnosti u SAD-u.

(klix.ba)