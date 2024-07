Lady Gaga predstavila novi album ispred hotela u Parizu (VIDEO)

​Lady Gaga je u petak naveče svojim nastupom na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara u Parizu održala uzbudljiv nastup za gledaoce širom svijeta, ali je francuske fanove počastila nečim još boljim - novom muzikom.

Dva dana nakon što je počastila Senu izvedbom pjesme "Mon Truc en Plume", Gaga je u nedjelju na Instagramu zahvalila svojim pariškim pristalicama.

"Duboko sam dirnuta mojim francuskim fanovima ove sedmice ispred hotela”, napisala je u svojoj priči. "Večeras ću izaći i oprostiti se s nekoliko sekundi #LG7."

Odmah je napustila svoj hotel, ušla u limuzinu i iskočila kroz šiber, s prenosnim računarom u ruci. Zatim je pustila dva isječka nove pjesme; teško je razlučiti šta pjeva u isječcima uz pariške fanfare, ali isječci pokazuju da je pjesma imala udarački elektro-pop ritam i jakim bas linijama.

U nastavku pogledajte isječke Lady Gage koje su snimili obožavaoci i pretpremijeru pjesme, prenosi "Consequence".

Lady Gaga played two snippets of a new song in Paris. #LG7 pic.twitter.com/CUmuYcRZZX