Laibach demantovao Bajagu da ih je Rammstein odbio: Dementno ribarsko pretjerivanje

Momčilo Bajagić Bajaga je u podkastu “Agelast” Galeba Nikačevića ispričao da je svojevremeno svirao sa Rammsteinom na jednom festivalu u Sloveniji, a potom ispričao i "anegdotu", kako je tada Rammstein tražio da se upozna sa svojim idolima, grupom Laibach, ali oni to, navodno, nisu željeli.

Potom je, ispričao je Bajaga, dvije godine kasnije Laibach želio da bude predgrupa na turneji već etabliranog Rammsteina, ali ih je njemački bend odbio.

Ovim povodom, ekskluzivno za Headliner, oglasila se legendarna slovenačka grupa saopštenjem koje prenosimo u cijelosti:

"S obzirom na to, da je izjava Momčila Bajagića Bajage o Ramštajnu u Lajbahu postala viralna, možda je ipak higiejenski da se na nju odzovemo. Sa Bajagom, koji je inače simpatičan i respektabilan gospodin i relevantan popularni umjetnik, sreli smo se jednom u Beogradu, u SKC. Bilo je to bilo povodom našeg koncerta 1997. godine, kada je stavio svoje ime u obranu Laibacha, jer je naš nastup u srpskom glavnom gradu (Hala sportova 14. novembar) tada skoro bio zabranjen.

No, priča, koju sada širi, spada više u folklor klasičnog srpskog humora i dementnog ribarskog pretjerivanja. Istina je samo to, da su Rammstein na početku bili veliki Laibach fanovi i da su kod Laibacha pronašli osnovnu inspiraciju za svoju muzičku i stilsku usmjerenost. A da bi se Laibach ikada nudio Rammsteinu kao predgrupa, to nikako ne drži. Laibach je otklonio i saradnju sa U2, koji su u početku 90-ih izrazili želju, da nastupimo kao njihova predgrupa na stadionskoj turneji. Takvih poziva od velikih grupa bilo je još nekoliko. Mi smo se sa momcima iz grupe Rammstein inače nekoliko puta i susreli, ali to su bili uglavnom uljudni sastanci, jer su nas oni htjeli lično upoznati. Članovi Rammsteina su obično redlovno dolazili na naše koncerte u Berlinu. U Sloveniji su Rammstein nastupili samo dva puta, februara 2005. (Hala Tivoli) i aprila 2013. (Arena Stožice). Spisak svih njihovih i naših nastupa – i još mnogo toga – može se provjeriti na internetu, kao i podatak da li je Murska Sobota 'tamo negde na granici Austrije i Italije'", saopštio je Laibach.

