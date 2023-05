Laibach dolazi na Demofest u Banjaluku

Organizatori festivala Demofest u Banjaluci objavili su danas da će na njihovom događaju nastupiti slovenački bend Laibach kao jedna od glavnih grupa u revijalnom dijelu manifestacije.

Laibach (njem. "Ljubljana") je osnovan 1980. godine u Trbovlju i predstavlja jedan od začetnika i najvažnijih bendova u domenu industrijal i rok zvuka.

"Jedan od najprepoznatljivijih bendova sa prostora bivše Jugoslavije dolazi na Demofest 2023. i donosi svoj avangardni i industrijski pop izražaj", stoji u navodu organizatora.

Bend je ove godine izdao "Love Is Still Alive" svoj prvi materijal poslije albuma "Sketches of the Red Districts" koji je takođe izašao 2023.

Uz Laibach na Demofest dolaze Macha Ravel, Stereo Banana, Bojana Vunturišević i britanske pop ikone, Morcheeba.