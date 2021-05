Lana Del Rej objavila tri pjesme s nadolazećeg albuma

Pjevačica Lana Del Rej objavila je tri pjesme s nadolazećeg albuma i tako obradovala obožavatelje. Njihovi nazivi su: "Blue Banisters" (što je i ime albuma), "Text Book" i "Wildflower Wildfire".

Lana Del Rej najavila je izlazak albuma "Blue Banisters" ubrzo nakon objavljivanja svog posljednjeg albuma "Chemtrails Over the Country Club". Još jedan album, "Rock Candy Sweet", također je najavljivan, ali još uvijek nije jasno da li je to zaseban projekat ili samo rana verzija "Blue Banistersa".

Na tekstovima i produkciji pjesmama "Blue Banisters" i "Text Book" Del Rej je radila s Gabrielom Edvardom Simonom. Majk Din, producent i saradnik Kanija Vesta, radio je na pjesmi "Wildflower Wildfire", prenosi klix.ba.

"Text Book" je već postala povod za brojne reakcije na društvenim mrežama zbog stiha "There we were, screaming 'Black Lives Matter' in the crowd" ("Vrištimo u gomili: 'Životi tamnoputih ljudi su važni'"). Del Rej se ranije našla na udaru kritika zbog navodnog rasizma. Mnogi su joj zamjerili što se na naslovnici albuma "Chemtrails Over the Country Club" ne nalazi nijedna Afroamerikanka. Taj potez smatraju nedostatkom prikaza raznolikosti.

Najavila je da će album "Blue Banisters" biti objavljen 4. jula.