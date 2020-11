Lana Del Rej otpjevala himnu Liverpula

Pjevačica Lana Del Rej objavila je "a cappella" verziju legendarne pjesme "You'll Never Walk Alone", koja će se naći u novom dokumentarnom filmu, koji se fokusira na bogatu istoriju i navijače fudbalskog kluba Liverpul.

Ova numera prvobitno se pojavila u mjuziklu "Carousel", čuvenog autorskog tandema Rodžers i Hamerštejn, ali verzija benda Gerry & The Pacemakers iz 1963. godine, postala je dugogodišnja himna aktuelnog šampiona engleske Premijer lige i jedna od najpoularnijih najvijačkih pjesama na svijetu.

Lana je svoju verziju podijelila na na Instagramu, uz crno-bijeli video na kojem se vidi kako izvodi ovu klasičnu pjesmu.

"You'll Never Walk Alone - a cappella. Za novi dokumentarac o Liverpulu", napisala je pjevačica u kratkom komentaru. Više podataka o ovom filmu biće vjerovatno sljedećih dana, prenosi portal Headliner.

Novi poduhvat dolazi nakon što se kantautorka vratila na scenu novim singlom "Let Me Love You Like A Woman", prvom pjesmom koja je stigla s njenog predstojećeg albuma "Chemtrails Over The Country Club".

Studijski projekat odložen je sa prvobitnog datuma u septembru ove godine, ali bi mogao da stigne u januaru 2021. Novo izdanje slijedi poslije hvaljenog "Norman Fucking Rockwell" iz 2019. godine.

(Headliner/B92)