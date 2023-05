Lana Del Rej pretvorena u holivudske ikone u novom spotu (VIDEO)

Deveti studijski album Lane Del Rej "Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd", bilježi hit za hitom. Nakon što je debitovao na trećem mjestu Bilboard 200 liste, američka umjetnica je pretvorena u holivudske ikone u spotu "Candy Necklace".

U režiji Riča Lija, 10-minutni video prikazuje Lanu u ulozi više holivudskih zvijezda tokom proteklih decenija. Od Marilin Monro do Elizabet Šort i više, video nudi zavirivanje u živote umjetničkih legendi koje su dolazile i odlazile.

Nježne klavirske melodije pjesme prate veličanstveni glas Del Rejeve dok šeta kroz istorijske događaje uz Džona Batista.

Dok se ona mijenja iz kostima u kostim, Batistin vokal se predstavlja s finim kontrastom na filmu.