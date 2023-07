Lana Del Rej prvi put izvela "Chemtrails Over The Country Club" uživo (VIDEO)

Lana Del Rej je prvi put uživo izvela svoju pjesmu "Chemtrails Over The Country Club" na nastupu u Italiji. U nastavku pogledajte snimke tog trenutka, kao i cijelu set listu.

Koncert je održan na festivalu "La Prima Estate" u Lido di Kamaioru u Italiji juče (2. jula), a pjevačica je izvela neke od svojih najpoznatijih pjesama pred gotovo 20.000 ljudi.

Izvodeći ukupno 21 pjesmu u cijelom setu, Del Rej je započela nastup izvedbama "A&W", "Young And Beautiful" i "Bartender", prije nego što je obožavaoce počastila prvom izvedbom uživo "Chemtrails Over The Country Club".

Pjesma je naslovna s njenog sedmog studijskog albuma koji je izašao 2021. godine.