Lana del Rej dala "novi život" pjesmi "You Must Love Me"

Saradnja kompozitora Endrua Lojda Vebera i Lane del Rej iznjedrila je fantastičnu interpretaciju pjesme "You Must Love Me", napisane za filmsku adaptaciju Evite, koju je prvobitno izvela Madona.

Slaveći svoj 70. rođendan, legendarni britanski kompozitor odlučio je da objavi novo izdanje "Unmasked: The Platinum Collection", svojevrsnu retrospektivu svoje bogate karijere.

Na albumu se nalaze pjesme iz njegovih svjetski poznatih mjuzikala, kao i neke numere koje do sada nisu objavljivane.

"You Must Love Me" se takođe nalazi na albumu, a melanholična i tužna balada savršeno se uklapa sa glasom Lane del Rej, koja je, inače, velika obožavateljka Lojda Vebera.

"On je bio jedna od primarnih inspiracija u mom bavljenju muzikom, tako da nisam mogla da propustim ovu priliku", istakla je pjevačica.

(RTS)