​Njujorški hardcore veterani Madball se konačno vraćaju u Beograd.

Apsolutne legende scene i jedni od utemeljivača ovog zvuka odsviraće osam odabranih koncerata u Evropi, a datum u Srbiji je jedini koji će biti održan na prostoru bivše Jugoslavije.

Pod nazivom "Only The Hard – Eastern tour", Madball stižu u paketu sa sjajnim Born From Pain, Nasty i Primitive Dread.

Dakle, cjelovočernji hardcore užitak je zagarantovan.

Foto: Facebook / Printscreen

