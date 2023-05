Lejdi Gaga nije znala da je bankrotirala

Slavna pjevačica, Lejdi Gaga je otkrila za "Financial Times" da je bankrotirala nakon svoje turneje "The Monster Ball", a da to nije znala.

Uprkos tome što je u to vrijeme imala pet singlova na prvim mjestima muzičkih lista, pjevačica je izjavila da joj je nakon turneje "ponestalo novca" te da je toga postala svjesna tek kad su je obavijestili iz njenog tima.

Bilo je to na vrhuncu turneje "The Monster Ball". Uprkos redovnoj rasprodaji stadiona, Lejdi Gaga je ipak uspjela nagomilati zapanjujući iznos duga.

"Zapravo sam bankrotirala nakon što smo prvi put produžili turneju 'The Monster Ball'. I bilo je smiješno jer nisam znala!", priznala je.

Otkrila je da je tu vijest saznala od svog tima: "Sjećam se da sam nazvala sve i rekla: 'Zašto svi govore da nemam novca? Ovo je smešno, imam pet singlova broj jedan'. A oni su rekli: Pa, dužna si 2.6 miliona evra."

Koliko je njeno bogatstvo?

Magazin "Forbes" procijenio je njeno bogatstvo na oko 150 miliona dolara, odnosno 136 miliona evra, i uvrstio je među 100 najbogatijih samostalnih žena, prenosi "b92".