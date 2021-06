Lejdi Gaga objavila reizdanje albuma "Born This Way"

Lejdi Gaga zvanično je objavila najavljivano reizdanje albuma "Born This Way" na njegovu 10. godišnjicu, koje sadrži 14 originalnih pjesama s njenog albuma iz 2011. sa šest novih obrada pjesama koje su dostupne na striming servisima.

Preoblikovane pjesme izvode umjetnici koji zastupaju i zagovaraju LGBTQIA zajednicu, uključujući pop legendu Kajli Minog, repera iz Nju Orleansa Big Fridija i Bena Plata.

Šest obrada prerađuje Gagine klasične pop pesme u različite žanrove koji poštuju njen eklektični stil, od kantri balada do hip-hop/tehno hitova, barskih himni do laganih balada. Gaga se zahvalila izvođačima na albumu i svojim obožavaocima u objavi na Instagramu.

Od svog objavljivanja 23. maja 2011. godine, "Born This Way" hvaljen je kao proslava neobičnosti i prekretnica u Gaginoj karijeri. Bio je to pjevačicin prvi broj 1 album, prodat u više od milion primjeraka u prvoj sedmici, i bio je treći svjetski najprodavaniji album 2011., prenose mediji.

Prošlog mjeseca pop zvijezda se pojavila na ceremoniji u zapadnom Holivudu gdje je primila ključ grada, a 23. maj proglašen je danom "Born This Way".