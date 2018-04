Na albumu obrada posvećenom Eltonu Džonu naći će se i obrada amerilčke pjevačice Lejdi Gage.

Ona i mnogi drugi muzičari okupili su se kako bi odali počast legendarnom muzičaru. Lejdi Gaga je tim povodom obradila pjesmu ‘Your Song‘.

Do sada ste već možda imali priliku poslušati obrade pjesama ‘I Want Love’ koju je uradio Kris Stapleton, dok su Q-Tip i Demi Lovato obradili ‘Don't Go Breaking My Heart’.

Tribute album nosi naziv ‘Revamp’, a u prodaji je od 6. aprila.