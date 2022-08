Lena Kovačević nastupom na "Trebinje džez festivalu" oduševila publiku

Pretposljedne večeri "Trebinje džez festivala", u subotu uveče, popularna džez pjevačica i kompozitorka Lena Kovačević održala je nezaboravan koncert u prepunom amfiteatru na Crkvini.

Kovačevića je istakla da se beskrajno raduje što je došla prvi put u Trebinje upravo na festival džeza, jer je o Trebinju mnogo slušala i čula, kako kaže, da je najljepši grad u ovom region, a očekivanja je nisu iznevjerila .

Pjevačica koja godinama istrajno stvara, ne odustajući od cilja da kvalitetnim zvukom dopre do što šireg auditorijuma, uspjela je i u Trebinju privući brojnu publiku koja je uživala u suptilnom preplitanju džez i pop zvuka.

"Ljudi su očito jako zainteresovani za pop-džez. Mi mnogo sviramo, svuda su nam pune sale i ja sam više nego srećna zbog toga. S druge strane, to što ja radim nije baš toliko nekomercijalno. Da sam ostala, možda, u klasičnom džezu, naravno da bih imala publiku, ali to je druga vrsta publike. Ovo je neka radio-publika jer činjenica je da je radio postao glavni promoter mojih pesama", istakla je Kovačevićeva.

Dodaje da se za džez opredijelila sasvim slučajno kada je od svoje profesorke klavira dobila album "You Must Believe in Spring" Bila Evansa i zaljubila se u njega.

"Nisam studirala džez s namerom da bih se isključivo njime bavila, nego mi se dopala struktura džeza, ta melanholija i harmonizacija. Harmonizacija džeza je nešto što je fantastično i to je ono što me je privuklo", dodala je popularna muzičarka.

Kovačevićeva je na Crkvini izvodila pjesme sa svojih studijskih albuma i brojne hit-singlove, ali i numere Momčila Bajagića Bajage, komponovane za potrebe filma "Nije loše biti čovek" koji je režirao njen otac Dušan Kovačević, a publika je uživala i u njenom izvođenju tradicionalnih srpskih pjesama.

Prvi "Trebinje džez festival" završava se 28. avgusta koncertom Vasila Hadžimanova i njegovog benda u rok baru "Andergraund".

Kulturni centar Trebinje organizovao je "Trebinje džez festival" uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Kabineta predsjednika Republike Srpske, Grada Trebinja i kompanije M:tel.