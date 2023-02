Let 3 pobijedio na Dori: "Mislili smo da smo najgori"

Riječka grupa Let 3 pobijedila je na Dori s pjesmom Mama ŠČ.

Vodili su po glasovima stručnog žirija, a nakon glasova publike proglašeni su pobjednicima.

Ovako je izgledalo stanje na tablici nakon glasova stručnog žirija. Na prvom mjestu bio je Let 3 sa 105 bodova, a slijedila ih je grupa Detour s pjesmom Master Blaster.

Let 3 imao je 279 bodova, odnosno 124 boda više od drugoplasiranih, Harmonije disonance i njihove pjesme Nevera. Let 3 je nakon otkrio šta misli o pobjedi, svom nastupu na Dori i planovima za Eurosong.

Ekipa je otkrila da dosad nisu osjećali potrebu za nastup na Dori, ali kako je umjetnički poriv ovoga puta bio previše jak, a na pitanje što će na njihovu izvođenje, stajling i riječi pjesme reći na Eurosongu i BBC-u, imali su jasan odgovor.

"Kako stvari stoje, izgleda da smo baš na**bali", odgovorio je Mrle, dodajući kako pjesmu nisu radili za Doru ni Eurosong, već za Let 3.

"To je naša tipična pjesma i u jednom trenutku smo osjetili da imamo dobru pjesmu, to je antiratna pjesma i htjeli smo je plasirati na Doru da dođe do šire javnosti", otkrio je.

Prlja je otkrio kako nisu očekivali pobjedu, ali dodao kako su se zaista trudili.

"Koji smo efekt postigli i odjek kod publike me iznenađuje. Hvala publici, ovo je dominantna pobjeda a time je odgovornost još i veća", rekao je.

Izjavili su kako bi bilo lijepo da u Liverpoolu predstave Hrvatsku u najboljem mogućem svjetlu, a otkrili su da iza njih stoji velik broj ljudi, onih koji su ih "fizički i psihički podržavali".

"Sve što radimo uvijek se trudimo da bude najbolje što možemo dati. Treba nam velika podrška", rekao je Mrle i ispričao da su, kad su pogledali druge izvođače, mislili da su najgori.

Dodali su kako se jako vesele light showu na Eurosongu i to je bio jedan od razloga zašto su se prijavili te da se treba dobro prezentovati. Za kraj su poručili da pobjedu posvećuju "miru i ljubavi u svijetu", a zatim su dodali da su žedni.