"Libertango" obilježio važan jubilej: Putovanje od strasti i ljubavi do tuge uz tango

BANJALUKA - Koncert kamernog ansambla "Libertango" povodom važnog jubileja - 20 godina rada i postojanja - održan je sinoć u Koncertnoj dvorani Banskog dvora.

Dobro poznata imena na domaćoj muzičkoj sceni, profesori muzike i iskusni izvođači Sanja Zelić - klavir, Ljiljana Milić - gitara, Boris Dukić - klarinet/saksofon, Sanjin Mirić - bas gitara i Darko Ružičić - harmonika svirajući kompozicije Pjacole, Darienca, Molinelija pokazali su publici zašto je tango muzika poput slikovite priče koja se odvija pred našim ušima, gdje svaki akord govori svoju priču.

Pored emocija i sjajnog muziciranja ovaj nastup, kako je saopšteno iz Banskog dvora, obilježili su i dugotrajni aplauzi publike.

"Prije 20 godina smo se bojali reakcija ljudi, kako će da dožive naše viđenje tanga, kako smo mi to protumačili, recimo Astora Pjacolu kojeg najčešće sviramo, kao najvećeg predstavnika tango nuovo. Kada slušate neku kompoziciju koju on kao autor izvodi, ja kažem da je nervozno, prebrzo pređe preko nekih dijelova, mi to malo raširimo, više onako klasičarski, spustimo loptu da se sve fino čuje, da svaki solista dođe do izražaja, da završi solo. Poslije 20 godina došla je da ta vrsta zrelosti, da smo sada svjesni to dobro radimo, da sad idemo samo naprijed, da širimo repertoar, da sve više ljudi voli to kako mi izvodimo, ali i tu muziku", kazala je Sanja Zelić.

Dalje je navela da ih privukao spoj umjetničke muzike sa nekom savrmenom pop, rok, pa čak i dosta elemenata džeza ima u njegovim kompozicijama, što harmonije, što ritmova, a tango ritam preovladava u svemu.

"Tako da mislim da je ta interesantna muzika sama po sebi, ono što je nas inspirisalo da istrajemo i da trajemo i da ćemo trajati i da svake srijede dolazimo na probu i svako donese nešto novo što je čuo i ako nam se svima svidi, uvrstrimo u repertoar i izvodimo na svojim koncertima. Trebalo je dosta vremena da se i mi uskladimo sa svojim temperamentima karakterima, mnogo tolerancije, razumijevanja, , ljudske topline. Naravno, bilo je i neslaganja, ali sve je dobro završavalo jer smo željeli da zvučimo bolje i još bolje", navela je Zelićeva.

Gosti na koncerta bili su Dejan Trkulja - bubanj i Dejan Đorđević - kontrabas, kao i Ad hok orkestar "Prijatelji Libertanga" koji je nastupio pod dirigentskom palicom Branke Radošević, a kojeg čine i violine Marko Ružić, Branislava Bomeštar i Jovanka Roćenović, druge violine Nataša Grujinović, Anja Milutinović i Andreas Ćurić, viole Mirjana Bubić i Kristina Moconja, violončelo Ozren Četković i Una Šušnica, kontrabas Ognjen Babić, flauta Sunčica Lončar i oboa Maša Brujić.

"Većinu ljudi iz 'Libertanga' znam još iz srednje škole i Sanja je bila moja profesorica u srednjoj školi. Predivno je što su nas pozvali da im se pridružimo i budemo dio njihovog jubileja, jer ja se sjećam dana kada su oni počinjali i stvarno je velika radost biti sa njima na sceni, posebno što u orkestru imamo i učenike i kolege i profesore, studente. Kada su različite generacije na jednom mjestu to je uvijek predivna saradnja, a muzika je predivna sama po sebi", ispričala je Branka Radošević Mitrović.

"Libertango", kako je rekla, ima jedinstvenu priču.

"Jako sam ponosna na njih jer su istrajni na svom putu i dok je Sanja tu sigurno neće odustati. Ona je tako jedna divna, energična osoba i svu tu svoju energiju prenosi na nas. Predviđam da će slaviti bar još dva puta po 20 godina postojanja. Tango je jedna druga dimenzija, drugačiji stil sviranja što nama klasičarima uvijek dobro dođe da se osvježimo. Prija raditi nešto drugačije, a opet da to bude na profesionalnom nivou", dodala je ona.

Članovi orkestra saglasni su da je u 20 godina stalo mnogo uspomena, te da je ovo za njih jako važan dan.

"Brojne su uspomene stale u ovih 20 godina, ovo je za nas veliki jubilej. Bilo je uspona, padova, svega, ali održali smo se i održaćemo se i nećemo odustati. Meni je tango uvijek bio nešto posebno i igrom slučaja smo i mi došli do nekih nota, spojili se, probali, krenuli i evo večeras proslavili 20 godina postojanja. Bilo je fenomenalnih anegdota i smijeha na sceni i iza scene i plakali smo i ljutili se i sve smocije smo pokazali za ovih 20 godina koliko zajedno sviramo.Od samog početka ljudi su nas prihvatili na neki poseban način, mi ni sami ne znamo kako, ali donesemo posebnu emociju i to se valjda prepozna. Posebno su nam dragi koncerti u našem gradu", naglasila je Ljiljana Milić.

Radost što je dio ove posebne večeri, nije krila ni Sunčica Lončar, članica orkestra.

"Vrlo često i mi klasični muzičari izađemo iz naših okvira, pa sviramo nešto drugo, ponekad je to džez, ponekad tango kao večeras. Rekoh ja često, ali nije to dovoljno često, zato mnogo volim ove prilike, posebno kada su u pitanju naše kolege, pa kad nas pozovu da sviramo sa njima i tu neku drugu vrstu muzike. Tango je muzika koja te jednostavno nosi, a sa toliko duše i sa toliko iskustva kad to „Libertango“ zasvira to je onda pravi užitak. Čast mi je što su me pozvali da budem dio njihovog jubileja, mi se znamo više od 20 godina i nadam se da ćemo nekad ponovo sarađivati bez obzira što su različite vrste muzike u pitanju" kazala je Lončareva.

Kamerni ansambl "Libertango" postoji i radi od 2003. godine, a članovi su posebno ponosni na činjenicu da se i dalje uspješno bave promovisanjem kvalitetne muzike različitih pravaca, ali i da su začetnici razvoja ljubavi prema tangu nuevu u našem gradu, pojave tango praktika i milongi, čime Banjaluka postaje dio velike evropske i svjetske tango scene.

